Власти Аргентины подтвердили бегство Болсонару — он вылетел в Эквадор

Власти Аргентины сообщили, что кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару, проигравший на выборах действующему главе государства Лулы да Силвы, находится на пути в Эквадор.

Согласно Национальному иммиграционному управлению, он прибыл в Аргентину ночью 27 октября, а затем вылетел в Эквадор. В заявлении отмечается, что у него были исправные документы, и не было никаких юридических помех.

Напомним, что после поражения Флавиу Болсонару на президентских выборах, судья Верховного суда Александре де Мораес распорядился аннулировать его бразильский загранпаспорт и потребовал сдать документы для зарубежных поездок, выданные другими государствами, если таковые имеются. Политику также запретили покидать страну.

В ночь на 28 октября Болсонару, его жена и дочери вылетели в эквадорский Гуаякиль частным самолетом компании Baires Fly S.A.