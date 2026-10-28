 

Власти Аргентины подтвердили бегство Болсонару — он вылетел в Эквадор

28.10.2026, 11:01, Разное
  Поддержать в Patreon

Власти Аргентины сообщили, что кандидат в президенты Бразилии Флавиу Болсонару, проигравший на выборах действующему главе государства Лулы да Силвы, находится на пути в Эквадор.

Согласно Национальному иммиграционному управлению, он прибыл в Аргентину ночью 27 октября, а затем вылетел в Эквадор. В заявлении отмечается, что у него были исправные документы, и не было никаких юридических помех.

Напомним, что после поражения Флавиу Болсонару на президентских выборах, судья Верховного суда Александре де Мораес распорядился аннулировать его бразильский загранпаспорт и потребовал сдать документы для зарубежных поездок, выданные другими государствами, если таковые имеются. Политику также запретили покидать страну.

В ночь на 28 октября Болсонару, его жена и дочери вылетели в эквадорский Гуаякиль частным самолетом компании Baires Fly S.A.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

28.10 / Почему человек стареет?

28.10 / «Фитнес» на упаковке — не гарантия пользы: ученые рассказали, как выбрать настоящие полезные мюсли

28.10 / Теракт у посольства Израиля в Сербии, ранен охранник

28.10 / Митохондрии против рака: российские ученые нашли способ «включить» тормоза для опухолевых клеток

28.10 / Карибское турне короля Карла — от британского монарха требуют извинений и компенсации за рабство

28.10 / Мир за 30 секунд: Genie 4 от Google создаёт вселенную, в которую можно войти

28.10 / Владимир Мединский представил книгу «Мифы о США»

28.10 / ВСУ — ночью перехвачен 71 беспилотник. МО РФ — сбит 531 БПЛА

28.10 / Названо природное вещество для защиты организма от воспаления. Однако есть нюансы

28.10 / Ученые из Сингапура первыми в мире встроили в одежду полноценный тачскрин

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике