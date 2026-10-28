 

Разработчики GTA VI устраивали перестрелки с бандитами и торговали марихуаной, чтобы лучше понять своих героев

28.10.2026, 13:18, Разное
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Гейм-дизайнер Джефф Стоун и программист Кейн Лоули, работавшие над игрой GTA VI, рассказали, как им удалось достичь столь достоверной картины происходящего. В период с 2020 по 2026 год они за счёт компании приобретали оружие и патроны, а затем устраивали перестрелки с бандами Сан-Франциско и Лос-Анджелеса за контроль над точками сбыта марихуаны.

По словам Лоули, в их команде был ещё один член, однако он не пережил творческой командировки, целью которой было выяснить, на какие оскорбления члены чернокожих банд острее всего реагируют. Все свои перестрелки, а также акты реализации наркотиков сотрудники Rockstar снимали на видео. Впоследствии эти кадры использовались в качестве референсов для создания игры. Разработчики отмечают, что благодаря полученному опыту они не только сделали игровой мир более достоверным, но и неплохо заработали.

«После каждого такого натурного эксперимента всегда оставалось много полезного: золотые коронки, цепи, пистолеты, – рассказывает Джефф Стоун. – Ну и товар, конечно. Мы работали по схеме товар-деньги-товар, и неплохо так поднялись. Кейн купил себе яхту, а я оплатил учёбу двоих детей в Принстоне. Конечно, если бы видеоматериалы попали не в нашу студию, а в полицию, мы бы с вами сейчас не разговаривали, но слава Богу, всё закончилось хорошо».

 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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