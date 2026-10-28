За Плутоном нашли новый крупный объект: он может стать шестой карликовой планетой

Астрономы, работающие с телескопом имени Веры Рубин в Чили, обнаружили объект, который может пополнить короткий список карликовых планет Солнечной системы. Предварительное обозначение — 2026 ED138. Это ледяное тело обращается вокруг Солнца за орбитой Плутона, а его размеры, по оценкам, сопоставимы с крупнейшими известными карликовыми планетами.

Открытие было представлено 27 октября на пресс-конференции Мэттью Холманом из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики и Марио Юричем из Вашингтонского университета. Холман обнаружил объект, обрабатывая данные, собранные телескопом Рубин в 2026 году, с помощью поискового кода, разработанного совместно с коллегой Кевином Нейпиром. Этот алгоритм анализирует миллиарды обнаружений движущихся объектов, сопоставляет их и выявляет те, что принадлежат одному и тому же телу .

Что известно об объекте

Сейчас 2026 ED138 находится на расстоянии около 46 астрономических единиц от Солнца. Для сравнения: Плутон в среднем удален на 40 а.е. Это делает объект транснептуновым — телом, орбита которого лежит за орбитой Нептуна.

Оценка размера — от 600 до 1500 километров в поперечнике. Такие ледяные тела, как правило, имеют округлую форму под действием собственной гравитации, а это один из критериев карликовой планеты. Если статус подтвердится, 2026 ED138 присоединится к пяти официально признанным Международным астрономическим союзом карликовым планетам: Плутону, Церере, Эриде, Хаумее и Макемаке .

Орбита объекта наклонена почти на 25 градусов относительно плоскости Солнечной системы. Это относит его к классу «горячих» классических транснептуновых объектов и указывает на то, что его первоначальная орбита была возмущена гравитационным взаимодействием с Нептуном .

Почему его не нашли раньше

2026 ED138 расположен в области неба вблизи плоскости Млечного Пути — в плотно заполненном звездами поле. Для большинства телескопов объект терялся среди миллионов фоновых источников. Именно это, по всей видимости, и объясняет, почему его не обнаружили раньше. Телескоп Рубин ведет регулярный и непрерывный обзор всего южного неба, а мощные алгоритмы просеивают миллионы и миллиарды световых точек в поисках тех, что соответствуют небольшим движущимся телам .

Холман описывает свою первую реакцию как восторженное недоверие: объекты такого размера встречаются крайне редко, поэтому он сразу начал проверять, не допустил ли ошибку он сам или его код. Чтобы исключить сомнения, Юрич просмотрел каталоги и изображения Рубина и нашел еще двадцать наблюдений, начиная с марта 2026 года. Дополнительные архивные снимки, полученные камерой темной энергии DECam, позволили отследить орбиту объекта более чем за десять лет .

Что это дает науке

Транснептуновые объекты — это не просто далекие камни. Изучая их размеры, состав и орбитальные траектории, ученые реконструируют, как формировалась Солнечная система, как планеты-гиганты мигрировали со временем и как более мелкие тела рассеивались в ходе этой эволюции .

Юрич отметил, что обнаружение объекта такого размера происходит, возможно, раз в поколение: это самый крупный транснептуновый объект, найденный примерно за двадцать лет, причем телескоп Рубин обнаружил его еще на этапе ввода в эксплуатацию .

Открытие уже не первое для Рубина: в апреле, до официального старта основной программы Legacy Survey of Space and Time, группа исследования Солнечной системы объявила о более чем 11 000 новых астероидов, включая около 380 новых транснептуновых объектов. Тогда команда назвала этот результат верхушкой айсберга. 2026 ED138 показывает, что айсберг действительно глубок .

Для подтверждения статуса карликовой планеты нужны дополнительные наблюдения, в частности в инфракрасном диапазоне, чтобы точнее определить размер и отражательную способность поверхности. Но уже сейчас ясно: в Солнечной системе есть тело, которое мы только начинаем видеть.

Изображение: разработано Мagnific.