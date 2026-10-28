 

Blackview представила первый в мире бронированный смартфон с перископическим телеобъективом

28.10.2026, 15:15, Разное
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Компания Blackview сообщила о создании первого защищенного телефона XPLORE 6 с перископическим объективом. В комплект также входит 10-кратный телеконвертор для еще большего оптического обзора.

XPLORE 6 – смартфон с 5G-поддержкой для тех, кто нуждается в прочном гаджете, даже несмотря на его более чем солидный вес и размер: толщина корпуса 18,2 мм, вес 428 г. Главная особенность модели – внешний перископический телеобъектив, расширяющий оптический диапазон камеры по сравнению с обычными смартфонами.

50-мегапиксельный сенсор Samsung JN5 обеспечивает ему фокусное расстояние в 70 мм, трехкратный оптический зум, оптическую и электронную стабилизацию изображения, а также 12-сантиметровый макрорежим. В комплекте также входит телеконвертер ZoomX G1, прикрепленный к телефону до увеличения фокусного расстояния до заявленных 230 мм при 10-кратном оптическом и до 225 мм при гибридном зуме.

Смартфон оснащен тремя камерами – 50-мегепиксельным датчиком OV50H, 50-мегапиксельной сверхширокоугольной и 50-мегапиксельной фронтальной камерами. Кремний-углеродная батарея XPLORE 6 имеет емкость 12000 мА⋅ч. Прочный корпус смартфона надежно защищает его от пыли и влаги.

Внутри корпуса находится восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 9400+ с 18ГБ оперативной памяти и накопителем UFS 4,1 емкостью 512 ГБ или 1ТБ с испарительным охлаждением. У XPLORE 6 два дисплея – основной 6,73-дюймовый AMOLED с разрешением 3,2К и 1,47–дюймовый на задней панели. Blackview предлагает две модели с 512 ГБ по цене $1400 и с 1ТБ памяти – за $1600.Источник &#8212 Blackview

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