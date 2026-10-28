Братья Александер приговорены к 30 годам тюрьмы за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации

Федеральный суд в Манхэттене 27 октября приговорил американо-израильских бизнесменов Орена, Алона и Таля Александер к 30 годам заключения каждого за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации.

Пятинедельный процесс стал одним из крупнейших дел о сексуальных преступлениях, рассмотренных в Нью-Йорке за последние годы. На нем дали показания 11 женщин. По версии обвинения, на протяжении многих лет братья систематически заманивали женщин, в том числе несовершеннолетних, изолировали их и насиловали, а в ряде случаев предварительно давали им наркотики. Под конец процесса прокуроры отказались от двух пунктов обвинения. Они объяснили это тем, что потерпевшая отказалась давать показания после того, как нанятый защитой частный детектив, выдав себя за страхового агента, расспрашивал ее детей.

Защита просила о минимальном предусмотренном законом сроке – 15 лет. Братья не признали вину и просили о снисхождении, настаивая на своей невиновности. Судья обязала всех троих пройти курс терапии для лиц, совершивших сексуальные преступления. Она отказалась рекомендовать, чтобы братьев направили в одно исправительное учреждение, как они просили, и передала этот вопрос специалистам. Братья Александер отрицают все обвинения и намерены обжаловать приговор, а также добиваются президентского помилования.

Напомним, что Орен и Таль Александер были известными брокерами на рынке элитной недвижимости Манхэттена, среди их клиентов были Томми Хилфигер и Иванка Трамп. В июне 2024 года отраслевое издание The Real Deal сообщило о двух гражданских исках, в которых Орена и Алона обвиняли в изнасилованиях. После этого с обвинениями против всех троих братьев выступили и другие женщины. В декабре 2024 года братья были арестованы в Майами. По версии обвинения, нападения начались еще в школьные годы братьев. Против них по-прежнему поданы более 20 гражданских исков о сексуальном насилии.