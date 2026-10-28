 

Католический епископ обвинил Трампа в домогательствах 65 лет назад

28.10.2026, 16:18, Разное
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Католический епископ Уильям Фаррелл обвинил Дональда Трампа в домогательствах, якобы имевших место 65 лет назад. По словам иерарха, 14-летний Дональд сделал ему непристойное предложение и без разрешения потрогал его епитрахиль.

Епископ утверждает, что инцидент произошёл в Нью-Йорке, куда он приехал на конференцию, а юный Трамп оказался рядом «по воле случая, которая теперь кажется мне промыслом». Фаррелл признаёт, что не обращался в полицию и не сообщал никому о случившемся, поскольку в те годы «такие вещи замалчивались, а юный возраст подозреваемого не позволял надеяться на справедливость».

Епископ настаивает, что готов подтвердить свои слова под присягой на Библии и пройти проверку на детекторе лжи, если Трамп согласится на такую же процедуру.

«Я 65 лет носил это в себе, и больше не могу молчать, – заявил Фаррелл. – Я помню это так, как будто это было вчера… В ответ на его непристойные предложения я отшатнулся и перекрестился. Он засмеялся и ушёл. Мне было стыдно, но я не мог ничего сделать: он был ребёнком, а я – молодым священником, который не хотел скандала. Теперь я стар, и мне нечего терять. Я запомнил его руки. У него были руки ребёнка, но хватка уже тогда была как у взрослого».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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