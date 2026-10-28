Флавиу Болсонару, сбежавший из Бразилии после поражения на выборах, прибыл в США

Флавиу Болсонару, проигравший президентские выборы в Бразилии действующему главе государства Луису Инасиу Луле да Силве, в среду, 28 октября, прибыл в США вместе с семьей, несмотря на судебный запрет покидать страну.

Как пишет Reuters, частный самолет с Болсонару приземлился в аэропорту Опа-Лока неподалеку от Майами, штат Флорида. Агентство опубликовало видеозапись, на которой политик выходит из самолета. Его прибытие также подтвердили журналисты AFP и американское агентство Associated Press.

По данным аргентинских миграционных властей, во вторник вечером Болсонару вместе с женой и двумя дочерьми пересек сухопутную границу Бразилии с Аргентиной. Оттуда семья вылетела на частном самолете, сделав промежуточную остановку в эквадорском городе Гуаякиль, после чего направилась в США.

Накануне Госдепартамент США сообщил о готовности выдать Болсонару и членам его семьи визы для въезда в страну.

Напомним, 26 октября, на следующий день после поражения Болсонару на президентских выборах, судья Верховного суда Бразилии Александре де Мораес распорядился аннулировать его бразильский загранпаспорт, потребовал сдать другие документы для зарубежных поездок и запретил ему покидать страну. Решение было принято в рамках расследования об отмывании денег и незаконном выводе капитала за границу.

Сам Болсонару тогда заявил, что выполнит предписание суда. «Я сдам свои паспорта и буду защищаться от этого безобразия, этой очередной попытки запугать меня. Но никто не заставит меня замолчать», – заявил политик.