Токсикоз – не испытание на прочность: врачи объяснили, почему беременным больше не нужно терпеть

«Потерпи, скоро пройдет» — именно такой совет нередко слышат беременные женщины, жалующиеся на токсикоз. Между тем сильная тошнота и рвота могут привести к обезвоживанию, серьезным нарушениям обмена веществ и даже госпитализации. Почему токсикоз не стоит воспринимать как неизбежную часть беременности, чем опасно отсутствие своевременного лечения и какие возможности предлагает современная медицина, обсудили эксперты 28 октября 2026 года на пресс-конференции «Беременность без испытания токсикозом: от стигмы к современной терапии», состоявшейся в пресс-центре МИЦ «Известия».

По данным, прозвучавшим на встрече, с тошнотой и рвотой сталкиваются от 70 до 85% беременных. Примерно каждая пятая переносит токсикоз в умеренной или тяжелой форме, а более 60% женщин признаются, что симптомы мешают работе и повседневным делам. Однако симптомы по-прежнему считают неизбежной платой за материнство. Врачи настаивают: беременность – естественный процесс, но это не повод оставлять женщину без медицинской помощи.

Не «отравление», а сложная перестройка организма

Само слово «токсикоз», как отметила кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Кулаковского центра Наталья Ивановна Клеменченко, не вполне корректно. Оно закрепилось в начале XX века, хотя токсинов, которые вызывали бы это состояние, в организме нет. В действительности первые месяцы сопровождаются масштабной перестройкой гормональной, нервной и иммунной систем. Именно эти изменения способны провоцировать неприятные симптомы.

Обычно симптомы постепенно ослабевают. Но иногда тошнота переходит в многократную рвоту, при которой невозможно есть и пить. Тяжелую форму такого состояния называют hyperemesis gravidarum, или чрезмерной рвотой беременных. Это уже не бытовое неудобство, а заболевание, способное потребовать госпитализации.

Почему опасно просто ждать

Акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Карина Рустамовна Бондаренко объяснила, что за частой рвотой скрывается целая цепочка биохимических нарушений. Сначала организм теряет воду и соли, в том числе калий, необходимый для нормальной работы мышц и сердца. Одновременно с желудочным содержимым выводится кислота, что может сдвигать кислотно-щелочное равновесие крови в сторону алкалоза.

Из-за невозможности есть организм начинает получать энергию из жиров. При этом образуются кетоновые тела, влияющие на кислотно-щелочной баланс. Эти процессы могут сочетаться, поэтому одного анализа для оценки состояния недостаточно. Врачам приходится контролировать электролиты, работу почек, уровень глюкозы и другие показатели.

Одним из самых серьезных осложнений длительной рвоты специалисты назвали энцефалопатию Вернике – поражение мозга, связанное с дефицитом витамина B1. Ее тревожные признаки – спутанность сознания, нарушение координации, шаткость походки, двоение или затуманивание зрения. Без своевременного лечения последствия могут оказаться необратимыми. Обезвоживание угрожает почкам, а недостаточное питание – развитию беременности.

Лекарства или терпение?

Пожалуй, один из самых устойчивых страхов будущих мам, что любое лекарство в первом триместре опаснее самой болезни. Но, по словам Клеменченко, отказ от лечения при тяжелой рвоте тоже несет риски. Современные подходы предполагают раннюю оценку состояния женщины и подбор терапии, эффективность и безопасность которой изучались специально для периода беременности.

В качестве одного из вариантов первой линии терапии участники конференции назвали сочетание витамина B6 и доксиламина – антигистаминного вещества. Как подчеркнули специалисты, эта комбинация предусмотрена клиническими рекомендациями по лечению тошноты и рвоты беременных. Раннее обращение позволяет во многих случаях облегчить симптомы и снизить вероятность тяжелого течения, когда уже требуется стационарное лечение. При этом конкретный препарат, дозу и необходимость его приема определяет врач: самостоятельно начинать терапию во время беременности не стоит.

Особого внимания требуют женщины, пережившие тяжелую рвоту при предыдущей беременности. Риск повышается и при многоплодной беременности; значение может иметь семейная предрасположенность. Обсуждать профилактику с акушером-гинекологом таким пациенткам лучше заранее, а не дожидаться ухудшения самочувствия.

Когда нужен врач и при чем здесь близкие

Главные сигналы опасности – многократная рвота, невозможность удерживать пищу и жидкость, заметная потеря веса, нарастающая слабость, головокружение, снижение объема мочи и боли в животе. При обмороке, спутанности сознания или нарушении зрения необходима неотложная медицинская оценка. Первым специалистом, к которому следует обращаться при токсикозе, участники конференции назвали акушера-гинеколога. При необходимости он подключит других врачей или направит пациентку в стационар.

Но проблема не ограничивается физиологией. По словам Бондаренко, тяжелый токсикоз может оставлять психологические последствия, включая тревогу, депрессивные симптомы и посттравматический стресс. Она также привела данные исследований, согласно которым более четверти женщин с выраженными симптомами задумывались о прерывании беременности. «Я за то, чтобы женщина не страдала там, где ей можно не страдать», — подчеркнула Карина Рустамовна.

Блогер и многодетная мама Юлия Вячеславовна Миронова обратила внимание на другую сторону проблемы: идеальные фотографии беременности в социальных сетях нередко заставляют женщин сомневаться в собственных ощущениях. Если вокруг все улыбаются и продолжают привычную жизнь, признаться в том, что не можешь встать с постели, становится еще сложнее. По ее словам, поддержка семьи начинается с простых действий: взять на себя часть домашних дел, дать женщине выспаться и не обесценивать ее жалобы. За медицинскими советами следует обращаться к специалистам, а не блогерам.

Главный вывод дискуссии прост: тошнота действительно распространена во время беременности, но ее распространенность не делает страдания обязательными. Вместо ожидания, что «само пройдет», будущей маме нужны внимание к симптомам, своевременная помощь врача и возможность проживать беременность без лишнего риска – и без необходимости доказывать окружающим, что ей действительно плохо.

Автор текста Анастасия Будаева