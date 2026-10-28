2,8 млн угрей собираются у подводной горы к югу от Тасмании: ученые впервые оценили масштаб загадочного явления

У юго-восточного побережья Австралии, на глубине сотен метров в холодной и темной воде каждый год происходит событие, которое десятилетиями оставалось известным лишь по обрывочным свидетельствам. Вокруг подводной горы Пейшенс, расположенной к югу от Тасмании, собираются миллионы угрей. Обычно тихий участок глубоководья превращается в плотную массу извивающихся тел.

Исследование под руководством морского ученого Бена Сколдинга из австралийской организации CSIRO впервые количественно оценило масштабы этого скопления. Результаты опубликованы в Royal Society Open Science. В пиковый период, по оценкам, у горы собиралось до 2,8 миллиона особей, а общая биомасса превышала 3500 метрических тонн.

Что за угри и почему они собираются

Речь идет о плетеных угрях (Diastobranchus capensis) — виде, который ведет глубоководный образ жизни и вырастает примерно до 1,8 метра в длину. Свое название они получили за характерный перекрестный рисунок на коже, напоминающий плетение старых корзин.

Ученые считают, что скопление связано с размножением. Угри держатся у подводной горы круглый год, но их численность резко возрастает в южные осенние месяцы, с марта по май. Пойманные в этот период особи — как самцы, так и самки — находились в стадии активного нереста. Более того, у всех пойманных угрей желудки были пустыми: вероятно, перед нерестом они перестают питаться.

Как считали

Предыдущая работа 2021 года, посвященная этому скоплению, оценивала численность в десятки тысяч особей. Сколдинг и его коллеги хотели получить более точную картину. В период с 2023 по 2025 год они провели серию гидроакустических съемок вокруг Пейшенс, используя гидролокатор для картирования скоплений рыбы в толще воды.

Возникла сложность: плетеные угри — не единственные обитатели этой горы. Там также скапливаются оранжевые окуни (Hoplostethus atlanticus), и с помощью одного лишь эхолота отличить их друг от друга невозможно. Поэтому команда объединила акустические измерения с видеозаписями с подводной камеры, чтобы определить вклад каждого вида в гидролокационный сигнал.

Результаты превзошли ожидания. В самом большом размере скопление простиралось примерно на 3 километра в длину, 2 километра в ширину и 150 метров над морским дном. Исследователи подсчитали, что биомасса угрей выросла с примерно 750 метрических тонн в марте до более чем 3500 тонн в мае.

Загадка выбора

Пейшенс — одна из примерно 120 подводных гор в морских парках Хуон и Тасман-Фрактур. Соседние горы имеют схожую глубину и характеристики окружающей среды, но такого скопления угрей там нет. Почему из всех вариантов угри выбирают именно эту, остается неясным. Сколдинг признает: на данный момент есть несколько гипотез, но окончательного ответа нет.

Одна из возможных причин — близость Пейшенс к континентальному шельфу, что может влиять на перемещение рыб или течения вокруг горы. Но это лишь предположение.

Почему это важно

Плетеные угри считаются уязвимым видом в глобальном списке видов, находящихся под угрозой исчезновения. Отчасти это связано с тем, что они попадают в качестве прилова при промысле оранжевого окуня. Популяции этого угря на одном из континентальных склонов Новой Зеландии сократились на 85 процентов за последние сорок лет.

Подводная гора Пейшенс когда-то подвергалась донному тралению, но сейчас ученые наблюдают обнадеживающие признаки восстановления, включая возвращение живых кораллов в ранее обработанные тралом районы. Поскольку скопление находится в пределах охраняемого морского парка, это дает редкую возможность посещать место каждые несколько лет и отслеживать изменения популяции с течением времени.

Сколдинг отметил, что объединение новых данных с результатами предыдущих съемок позволило задокументировать присутствие скопления с декабря по август. Наибольшее удивление у него вызвала именно устойчивость группы: о ее существовании знали, но не ожидали, что она сохраняется так долго в течение года.

Остается открытым и вопрос о том, куда угри отправляются после нереста и где именно происходит сам процесс. Понимание этого может помочь определить, что необходимо этим животным для выживания.

Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science.

Изображение: скриншот видео.