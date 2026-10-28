 

Зеленский рассказал, о чем будет идти речь на встрече с Россией и США в Абу-Даби

28.10.2026, 18:30, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о подготовке к российско-американо-украинской встрече, которая, как ожидается, состоится в Объединенных Арабских Эмиратах в период с 6 по 10 ноября.

По словам главы государства, представители трех стран будут обсуждать как гуманитарные темы, так и вопросы безопасности, в частности, возвращение пленных и похищенных детей, свобода судоходства, энергетическое перемирие, которое, как отметил Зеленский, на данном этапе не соблюдается.

Глава государства отметил и необходимость решения территориальных вопросов, однако выразил уверенность, что это можно будет сделать только на переговорах глав государств. «Я не знаю, когда состоится встреча с Россией на уровне лидеров», – заявил он.

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