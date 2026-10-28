 

«Норма», «Стандарт» и «Премиум»: в России вводят новые категории мясных продуктов. Две из них допускают добавление белка из насекомых

28.10.2026, 18:49, Разное
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Предложение АПМП («Ассоциации производителей мясных продуктов России») о введении новой системы категоризации мяса прошло межведомственное согласование – об этом сообщили источники «Ведомостей» в правительстве. Она может быть внедрена уже с 1 января 2027 года.

Сейчас в России действует старая система из пяти категорий от «А» (от 80% до 100% мяса в составе продукта) до «Д» (мясосодержащий продукт; менее 20% в составе). Новый проект сокращает число категорий всего до трёх: «Норма» (продукт белковый), «Стандарт» (продукт белковый мясосодержащий) и «Премиум» (мясной продукт). Первые две категории предполагают возможность добавления белка, полученного путём переработки насекомых.

«Тренд на инсектопротеин – это мировая тенденция и значительный шаг вперёд с точки зрения экономики процесса. Несмотря на необходимость существенных стартовых вложений, в трёхлетней перспективе рост прибыли от продажи продуктов с добавлением инсектопротеина может составить до 300%», – говорится в записке к проекту новой системы.

Как отмечают производители, из-за временных общенациональных экономических трудностей они находятся в затруднительном положении – акционеры уже несколько лет жалуются на снижение выплат по дивидендам. Внедрение нового стандарта и оптимизация рецептуры позволит уже через несколько лет восстановить прежнюю прибыль, сохранив при этом производство премиальных мясных продуктов для экспорта и ограниченного внутреннего потребления.

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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