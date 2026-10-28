Ученые обнаружили в крови маркер, связанный с 23%-ным снижением риска смерти

Диетологи давно знают, что средиземноморский стиль питания связан с более низким риском смерти. Но как измерить, насколько человек действительно ему следует? Опросники ненадежны: люди забывают, путают, приукрашивают. Исследователи из Университета Наварры и Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т.Х. Чана пошли другим путем. Они посмотрели не на то, что люди говорят о своей еде, а на то, что остается в крови после того, как организм эту еду переработал.

Ученые использовали профиль из 67 метаболитов — в основном липидов, то есть молекул, связанных с жирами. Этот профиль был разработан еще в 2020 году и тогда же связан с приверженностью средиземноморской диете и риском сердечно-сосудистых заболеваний . Теперь его проверили на связь с общей смертностью.

Как считали

Сначала — испанская когорта PREDIMED. Это были пожилые люди без сердечно-сосудистых заболеваний на старте, но с высоким риском их развития. Образцы крови собрали у 1880 участников. За примерно тринадцать лет наблюдения выяснилось: у тех, чей метаболический балл попадал в верхнюю треть, риск смерти был на 23% ниже, чем у нижней трети. С поправкой на возраст, курение, индекс массы тела и сопутствующие заболевания .

Затем — три американские когорты, в сумме 12 704 участника, со средним наблюдением около двадцати пяти лет. Картина повторилась: верхняя пятая часть по метаболическому баллу имела на 23% более низкий риск смерти, чем нижняя.

Почему это интереснее, чем просто «диета полезна»

Ключевой момент: в испанской группе связь в значительной степени сохранилась даже после поправки на то, что участники сами сообщали о своей приверженности средиземноморской диете. Иными словами, метаболический профиль несет информацию, которую опросник не улавливает. Эстефания Толедо, эпидемиолог из Университета Наварры, объясняет это так: профиль может отражать не только то, что человек ест, но и то, как его организм усваивает и перерабатывает пищу.

Многие из 67 метаболитов напрямую связаны с продуктами средиземноморского рациона. Часть из них в более ранних работах тесно коррелировала с потреблением оливкового масла. Другие представляют собой длинноцепочечные жирные кислоты, содержащиеся в орехах и рыбе.

Чего это не означает

Результаты не говорят человеку, сколько лет ему осталось. Толедо формулирует осторожно: речь идет о различиях в риске между группами, а не о продолжительности жизни отдельного человека.

Более того, анализ связи между метаболическим профилем и смертностью был наблюдательным, хотя сам PREDIMED был рандомизированным диетическим исследованием. Он не может доказать, что искусственное повышение балла продлит жизнь. Показатели, измеренные на старте и через год, а также их среднее значение, были связаны со смертностью. А вот изменения за первый год вмешательства такой связи не показали. Это позволяет предположить, что профиль отражает скорее долгосрочные пищевые привычки и метаболическое состояние, чем краткосрочный отклик на смену рациона.

Что дальше

Прежде чем такой анализ крови станет рутинным, его нужно проверить на более разнообразных группах. Американские участники были медработниками, в основном белыми и относительно здоровыми. Кроме того, исследователям предстоит показать, что новый профиль улучшает прогнозирование риска по сравнению с уже известными факторами.

Но направление выглядит перспективным. Авторы предполагают, что подобный анализ в конечном итоге может помочь врачам выявлять людей, которым изменение рациона принесет наибольшую пользу. Не по тому, что они расскажут о своем питании, а по тому, что скажет их кровь.

Результаты исследования опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition.

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