Главы МИД Финляндии и США обсудят в Вашингтоне войну в Украине

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в четверг, 29 октября, встретится в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио. Как сообщает МИД Финляндии, главной темой переговоров станет война РФ против Украины и усилия по достижению мирного урегулирования.

«Встреча с госсекретарем Рубио проходит в подходящий момент и дает возможность провести доверительный разговор о мирных усилиях, связанных с войной РФ против Украины. Финляндия поддерживает стремление Украины к прочному и справедливому миру», – сказала Валтонен.

Министры также обсудят двусторонние отношения, включая сотрудничество в сфере технологий и экономики. Во время визита в Вашингтон Валтонен проведет встречи с другими высокопоставленными представителями американской администрации, посвященные вопросам внешней политики, безопасности и международного экономического сотрудничества.