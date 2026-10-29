 

Главы МИД Финляндии и США обсудят в Вашингтоне войну в Украине

29.10.2026, 6:00, Разное
 Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен в четверг, 29 октября, встретится в Вашингтоне с госсекретарем США Марко Рубио. Как сообщает МИД Финляндии, главной темой переговоров станет война РФ против Украины и усилия по достижению мирного урегулирования.

«Встреча с госсекретарем Рубио проходит в подходящий момент и дает возможность провести доверительный разговор о мирных усилиях, связанных с войной РФ против Украины. Финляндия поддерживает стремление Украины к прочному и справедливому миру», – сказала Валтонен.

Министры также обсудят двусторонние отношения, включая сотрудничество в сфере технологий и экономики. Во время визита в Вашингтон Валтонен проведет встречи с другими высокопоставленными представителями американской администрации, посвященные вопросам внешней политики, безопасности и международного экономического сотрудничества.

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