Жительница Калифорнии подала в суд из-за автомобильного номера с лозунгом «От реки до моря»

Жительница Калифорнии Ясмин Абденнаби подала иск в федеральный суд против Управления транспортных средств штата (DMV), потребовав вернуть ей персонализированный автомобильный номер RVRTSEA, представляющий собой сокращение пропалестинского лозунга «От реки до моря» (From the River to the Sea). По сведениям San Francisco Chronicle, истица утверждает, что решение властей нарушает ее право на свободу слова, гарантированное Первой поправкой к Конституции США.

Абденнаби получила номер в мае 2024 года, однако в октябре 2025 года DMV потребовало его вернуть после жалоб автомобилистов, в том числе евреев, которые восприняли надпись как призыв к уничтожению Израиля. Один из заявителей сообщил, что почувствовал страх и тревогу, а также воспринял надпись как угрозу лично себе.

Административный судья поддержал решение DMV, постановив, что надпись может трактоваться как призыв к геноциду или создавать риск подстрекательства к насилию. Решение вступило в силу в сентябре 2026 года.

Абденнаби отвергает обвинения в намерении угрожать кому-либо или оправдывать насилие. По ее утверждению, номер выражает поддержку равноправию всех людей, проживающих между рекой Иордан и Средиземным морем. Она требует признать решение DMV неконституционным и разрешить дальнейшее использование номера.

Как сообщает JNS, власти Калифорнии пока не представили ответ на иск. По словам адвоката истицы, спорные номерные знаки по-прежнему находятся на ее автомобиле.