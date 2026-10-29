Железнодорожная катастрофа в Испании — около 70 погибших, названа вероятная причина

Число погибших в результате столкновения двух скоростных поездов в Испании возросло до 68 человек. По данным Reuters, ранения получили около 80 человек, 15 из них находятся в крайне тяжелом состоянии. Спасатели продолжают обследовать искореженные вагоны, поэтому число жертв может увеличиться.

Катастрофа произошла утром 28 октября в районе населенного пункта Урда, в провинции Толедо. Скоростной поезд AVE государственной компании Renfe, следовавший из Мадрида в Севилью, врезался сзади в остановившийся на том же пути состав частной компании Iryo. В двух поездах находились более 500 пассажиров. В результате столкновения несколько вагонов сошли с рельсов и упали с железнодорожной насыпи.

Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте сообщил, что основной версией причины катастрофы является ошибка центра управления движением поездов. По его словам, около 08:30 из-за компьютерного сбоя перестала работать система безопасности LZB на участке протяженностью 63 километра. Это привело к автоматической остановке нескольких поездов. Однако уже в 08:36 диспетчерский центр разрешил поезду Renfe продолжить движение, несмотря на запрещающий сигнал и находившийся впереди остановившийся состав.

Как сообщает агентство EFE, после получения разрешения поезд проехал около 25 километров и в 08:53 столкнулся с составом Iryo. Согласно правилам безопасности, при отказе автоматической системы движение должно осуществляться с ограниченной скоростью, позволяющей машинисту остановить поезд при обнаружении препятствия. Министр назвал решение диспетчерского центра необъяснимым и явно ошибочным. При этом окончательные выводы о причинах катастрофы должны быть сделаны по результатам технического и судебного расследований.

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил трехдневный национальный траур с 29 по 31 октября. Он пообещал установить все обстоятельства произошедшего и привлечь виновных к ответственности в случае выявления халатности или нарушений правил безопасности.

Движение скоростных поездов между Мадридом и Андалусией остается приостановленным. Как сообщила компания Renfe, с 30 октября начнет действовать альтернативная транспортная схема для пассажиров этого направления.

Это уже вторая крупная железнодорожная катастрофа в Испании с начала года. 18 января возле Адамуса в провинции Кордова столкнулись два скоростных поезда. Тогда погибли 46 человек.