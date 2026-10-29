 

ВСУ — ночью перехвачены 97 БПЛА. МО РФ — сбиты 1214 БПЛА. Рекордная интенсивность украинской атаки

29.10.2026, 8:30, Разное
  Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 29 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 112 ударных БПЛА (из них – 40 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 97 беспилотников (в том числе 30 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 7 локациях и падения обломков в 5 локациях. Причинен ущерб в Ровненской области, есть погибший. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 29 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 1214 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над Брянской, Белгородской, Курской, Калужской, Тульской, Смоленской, Липецкой, Воронежской, Тверской, Орловской, Рязанской, Владимирской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Ростовской областями, Московским регионом, Башкирией и Удмуртией. Это рекордная интенсивность ночной атаки со стороны Украины. В частности, нанесен удар по химическому заводу Башкирской содовой компании в Стерлитамаке. Есть пострадавшие. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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