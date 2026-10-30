 

ВСУ — ночью перехвачены 3 ракеты и 96 БПЛА. МО РФ — сбиты 1043 БПЛА

30.10.2026, 9:00, Разное
  Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 30 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине баллистические ракеты «Искандер-М»/С-400/KN-23, четыре управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и 113 ударных БПЛА (из них – 83 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 3 авиационных ракет и 96 беспилотников (в том числе 71 реактивного), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 17 локациях и падения обломков в 5 локациях. Причинен ущерб в Киеве, есть погибший. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 30 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 1043 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Курской, Калужской, Костромской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Самарской, Саратовской, Тверской, Тульской, Ярославской областей, Московского региона и Республики Татарстан. Атакованы, в частности, Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области, и консервный завод в Стародубе Брянской области, производящему сухпайки для ВС РФ. Есть пострадавшие. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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