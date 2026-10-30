В ПГУ создали базу данных для повышения урожайности подсолнечника с сохранением плодородия почв

Ученые Пензенского государственного университета (ПГУ) зарегистрировали и внедряют в практику базу данных, которая позволяет системно повышать урожайность подсолнечника и одновременно беречь плодородие почв. Разработка профессора кафедры «Менеджмент и государственное управление» ПГУ, доктора экономических наук Юсефа Бахтеева, уже дала ощутимые результаты в пилотных районах Пензенской области: урожайность выросла с 3 до 7–10 центнеров с гектара, а содержание масла в семенах увеличилось на 4 % от общей массы. В перспективе подход планируют распространить на регионы Поволжья и другие субъекты России при минимальной корректировке под местные условия.

Сельское хозяйство сегодня сталкивается с комплексом трудностей. По словам разработчика, одной из главных проблем остается недостаток знаний о грамотной организации агромероприятий — комплекса агротехнических и почвозащитных мер, охватывающих весь цикл работ от подготовки почвы до уборки.

Нам удается не просто наращивать урожайность, а делать это системно, с учетом почвенно климатических особенностей конкретных территорий и с бережным отношением к плодородию почв, — подчеркивает Юсеф Бахтеев.

База данных объединяет агрономическую практику, экономические расчеты и цифровые инструменты и содержит несколько тысяч позиций, внесенных в федеральный реестр. В нее включены типы и характеристики почв, агроклиматические параметры, сорта и гибриды подсолнечника (в том числе Саратовский 20, Саратовский 21, Остин, Посейдон 625), нормы высева, графики внесения удобрений, применение средств защиты растений, а также производственные затраты, стоимость товарных семян, чистый доход и рентабельность по годам. Данные собраны для ряда районов Пензенской области — Неверкинского, Сосновоборского, Городищенского, Никольского и Пензенского — с учетом специфики рельефа, климата, гидрологии и почвенных разностей.

Ключевой особенностью подхода является дифференцированный подбор технологий под конкретные условия. Например, для серых лесных почв Городищенского и Сосновоборского районов, у которых «иммунитет» почвы по шкале Рихтера составляет около 33 %, ученый рекомендует повышенные дозы фосфорно-калийных удобрений: минимум 100–150 кг азотных удобрений, около 80 кг аммофоса при посеве и до 60 кг калийных на гектар. При этом азотные удобрения (например, мочевину) целесообразно вносить при междурядной обработке, когда у подсолнечника появляется 3–4 листа.

В Пензенской области зональным типом является чернозем и его несколько подвидов. К этому же типу относятся и серые лесные почвы с тремя подтипами. Есть также лугово-черноземные, аллювиальные, болотные, засоленные и другие виды, — рассказывает Юсеф Бахтеев, подчеркивая важность учета почвенных разностей для каждой территории.

Особое внимание в рекомендациях уделено севообороту и восстановлению почв, поскольку подсолнечник — культура, сильно истощающая землю из-за развитой корневой системы.

Из-за развитой корневой системы он буквально «высасывает» всю влагу и питательные вещества из почвы. После его возделывания земля требует бережного к себе отношения, — поясняет ученый.

В качестве одной из ключевых мер он предлагает оставлять чистые пары — поля, которые в течение вегетационного периода остаются свободными от возделывания культур и регулярно обрабатываются для защиты от сорняков. Затем на этих участках рекомендуется сеять зерновые, бобовые культуры (горох, донник), клевер, рапс, проводить зяблевую вспашку и лишь после этого, при соблюдении технологии, снова возвращаться к подсолнечнику. Норма высева строго регламентирована: не более 4–5 растений на один погонный метр.

На основе базы данных формируются технологические карты — детальные планы всех агротехнических работ для конкретной культуры на определенном поле.

Технологическая карта фиксирует последовательность операций, используемые ресурсы, нормы и сроки, а также позволяет рассчитать затраты и спланировать работу техники и персонала. Благодаря базе данных агрономы могут учесть ошибки, допущенные в предыдущие годы, и повысить урожайность в текущем сезоне, — уверен разработчик.

Пилотное внедрение рекомендаций в Городищенском и Неверкинском районах подтвердило их эффективность: рост урожайности достигнут не за счет бесконтрольного увеличения доз удобрений, а благодаря точному подбору технологий под условия конкретных территорий. Кроме того, удалось повысить выход масла из семян. В планах научного коллектива — расширить географию внутри Пензенской области, а затем адаптировать базу для других регионов Поволжья. Для этого достаточно внести корректировки по зональности, почвенно-климатическим условиям и нормам удобрений.

База данных.

Фото: ПГУ.

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Источник: Минобрнауки России