В США столкнулись два вертолета, погибли три человека

В четверг, 29 октября, в штате Орегон (США) столкнулись в воздухе два вертолета, после чего оба упали на сельскохозяйственное поле недалеко от небольшого аэропорта Макминнвилл, примерно в 55 км к юго-западу от Портленда. Все три человека, находившиеся на борту вертолетов, погибли.

Как пишет Associated Press, шериф округа Ямхилл Сэм Эллиот назвал имена двух погибших: 22-летняя летный инструктор Мэдди Асбо из Техаса и 38-летний пилот Тайлер Стердевант из Орегона. Третьим погибшим оказался курсант летной школы из Великобритании, имя которого пока не опубликовано.

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), столкнулись вертолеты Robinson R22 и Airbus H125. Один из них принадлежал летной школе Jerry Trimble Helicopters, которая проводит ознакомительные полеты и обучение пилотов. Представители школы заявили, что сотрудничают с властями для установления обстоятельств катастрофы.

Причины столкновения расследуют FAA и Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).