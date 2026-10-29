Мухаммад Сулейман, устроивший антиизраильский теракт в Колорадо, признал вину в федеральном суде

Гражданин Египта Мухаммед Сабри Сулейман (Солиман), который в июне 2025 года совершил нападение на участников марша солидарности с израильскими заложниками в городе Боулдер, штат Колорадо, признал свою вину по федеральным статьям обвинения.

Солиман бросил в участников две бутылки с зажигательной смесью, а также использовал самодельный огнемет, изготовленный из пульверизатора и зажигалки. При этом он кричал «Свободу Палестине!». В результате нападения погибла 82-летняя Карен Даймонд, 12 человек пострадали.

В мае 2026 года он признал себя виновным по обвинениям, выдвинутым судом Колорадо, включая убийство первой степени. Он был приговорен к пожизненному заключению без возможности освобождения, а также еще 2128 годам тюрьмы пишет CBS. Однако вину в федеральных преступлениях он до сих пор отрицал.

Речь идет о 12 статьях обвинения, связанных с преступлением на почве ненависти. Речь идет, в том числе, о преднамеренном убийстве и использовании зажигательных средств. При этом суд не квалифицировал действия Солимана как теракт.

«В чем важность федерального обвинения по сравнению с обвинением в суде штата. В нем отмечается, что Солиман руководствовался идеологией ненависти, а мотивом преступления стало то, что оно направлено против евреев и израильтян. Именно поэтому он совершил преступление», – заявил федеральный прокурор Колорадо Питер МакНейли.