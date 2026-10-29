Даже если показатели артериального давления кажутся нормальными, оно может быть опасным

Показатели артериального давления обычно оцениваются на основе средних значений, но все больше данных свидетельствует о том, что колебания в течение дня могут иметь не меньшее значение. Быстрые или чрезмерные изменения артериального давления могут независимо повышать риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и повреждения головного мозга, даже если средние значения находятся в пределах нормы.

Исследователи из Медицинской школы Университета Вирджинии выявили небольшую популяцию нервных клеток в стволе головного мозга, которые помогают поддерживать стабильное кровяное давление. Ствол головного мозга регулирует важные непроизвольные функции, и эти недавно изученные клетки, по-видимому, ограничивают колебания кровяного давления при переходе от одной повседневной деятельности к другой, включая сон, бодрствование, стояние и физические упражнения.

«Мы обнаружили, что потеря всего нескольких сотен нервных клеток приводит к нестабильному кровяному давлению, даже если среднее кровяное давление было в норме», — сказал Стивен Эбботт, доктор философии из Университета Вирджинии, ведущий исследователь этого исследования. «Это показывает, что система, которая поддерживает кровяное давление стабильным в каждый конкретный момент, больше не работает».

Скрытый механизм работы мозга, лежащий в основе проблем с артериальным давлением.

Ранее было обнаружено, что те же самые нервные клетки повреждаются или отсутствуют у людей с множественной системной атрофией — редким, смертельным неврологическим расстройством, связанным с болезнью Паркинсона. Это состояние часто сопровождается серьезными трудностями в регулировании артериального давления.

Новые данные позволяют предположить, что нарушения в работе этих клеток головного мозга могут также способствовать нестабильности артериального давления при других заболеваниях, включая случаи, когда стандартные измерения показывают нормальные средние значения. Понимание этого механизма в конечном итоге может помочь исследователям разработать методы лечения, направленные на снижение вредных колебаний и защиту от их потенциальных последствий.

«Наша работа подчеркивает новое понимание того, как мы подходим к проблемам с артериальным давлением, — сказал Эбботт. — Речь идет не просто о снижении показателей, а о поддержании стабильного артериального давления в каждый конкретный момент времени».

Итоги работы опубликованы в журнале Circulation Research.

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