 

Флавиу Болсонару в воззвании к народу провозгласил себя «лидером Бразилии»

29.10.2026, 20:30, Разное
  Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

Флавиу Болсонару, потерпевший поражение на президентских выборах в Бразилии и тайно приехавший в США, выступил с обращением к бразильскому народу, в котором провозгласил себя лидером страны.

В письме утверждается, что действующий глава государства Луиш Инасиу Лула да Силва смог сохранить свой пост в результате фальсификаций на выборах. Болсонару обвиняет своего соперника в намерении установить диктатуру и объявляет, что из-за границы возглавит борьбу за демократию.

Отметим, что это второй вариант обращения к бразильскому народу. В первом, который был удален вскоре после публикации, политик объявлял себя законно избранным президентом.

Напомним, что после объявления результатов выборов Болсонару отказался признавать поражение. Он покинул страну вместе с женой и дочерями через Аргентину, несмотря на судебный запрет. В письме он выражает благодарность президенту США Дональду Трампу и президенту Аргентины Хавьеру Милею.

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