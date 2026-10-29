Флавиу Болсонару в воззвании к народу провозгласил себя «лидером Бразилии»

Флавиу Болсонару, потерпевший поражение на президентских выборах в Бразилии и тайно приехавший в США, выступил с обращением к бразильскому народу, в котором провозгласил себя лидером страны.

В письме утверждается, что действующий глава государства Луиш Инасиу Лула да Силва смог сохранить свой пост в результате фальсификаций на выборах. Болсонару обвиняет своего соперника в намерении установить диктатуру и объявляет, что из-за границы возглавит борьбу за демократию.

Отметим, что это второй вариант обращения к бразильскому народу. В первом, который был удален вскоре после публикации, политик объявлял себя законно избранным президентом.

Напомним, что после объявления результатов выборов Болсонару отказался признавать поражение. Он покинул страну вместе с женой и дочерями через Аргентину, несмотря на судебный запрет. В письме он выражает благодарность президенту США Дональду Трампу и президенту Аргентины Хавьеру Милею.