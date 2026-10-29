 

В Египте нашли папирус с указом фараона, запрещавшим отправлять голубей в Нубию и Персию

29.10.2026, 16:18, Разное
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В ходе раскопок близ Луксора археологи обнаружили папирус с указом фараона, запрещающим отправлять почтовых голубей в Нубию и Персию. Документ, датированный эпохой Нового царства, содержит подробное обоснование: голуби, по мнению древнеегипетских властей, могли переносить не только письма, но и «дурные мысли, чужие обычаи и прочие сведения, не предназначенные для ушей простолюдинов».

Указ предписывал конфисковывать птиц при попытке пересечения границы, а их владельцев – привлекать к ответственности за «несанкционированный обмен информацией с враждебными державами».Особый интерес вызвал раздел, посвящённый наказаниям. За первый случай отправки голубя в Нубию полагался штраф, за второй – изъятие птицы в пользу храма, за третий – лишение права держать пернатую живность любого вида.

Археологи отмечают, что документ хорошо сохранился, поскольку, вероятно, никогда не был востребован: голуби, судя по всему, продолжали летать, а указ остался на папирусе как образец бюрократического рвения. В Каирском музее уже заявили, что выставят находку в зале «Древние технологии контроля».

«Попытки взять под контроль информационную сферу существовали задолго до интернета, – отмечает руководитель экспедиции доктор Ахмед Хасан. – Мы видим здесь запрет на перемещение носителя, ответственность владельца, конфискацию. Возможно, был и аналог VPN с маскировкой этих птиц под другие виды и изменением маршрутов».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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