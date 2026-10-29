Ведущая кандидатка в бургомистры Берлина случайно проговорилась, что боится ХАМАСа

Лидер берлинского отделения ультралевой партии Die Linke Элиф Эральп, которой после победы списка на муниципальных выборах прочат место столичного бургомистра, оказалась в центре скандала после того, как дала интервью журналу Der Spiegel.

Согласно условиям интервью, перед публикацией она могла внести правки в свои ответы. Однако, в редакцию она прислала не итоговый текст, а черновик с внутренними правками, замечаниями и пометками, свидетельствующими об обсуждении с пресс-службой.

Политику был задан вопрос об антисемитизме в партии и связях Die Linke с радикальными пропалестинскими активистами. Эральп заявила, что не отдавала себе отчет в распространении этого явления, но знает, что в партии много сторонников Палестины. У нее спросили, говорит ли она об Ибрагиме Ибрагиме, Элиф ответила утвердительно.

Однако в комментариях, по ошибке переданных редакции, Эральп пишет, что ни она, ни ее муж не хотят называть конкретных имен. «Мы боимся этих людей». Пресс-секретарь отвечает, что нельзя удалять вопросы – только редактировать ответы. «Но эти люди связаны с ХАМАСом. Я не могу подвергать опасности себя и семью ради Der Spiegel. Что нам делать? Отменить интервью?» – спрашивает она.

Претендент на пост бургомистра также сообщила, что получила от правоохранительных органов рекомендацию не называть конкретных имен, поскольку это может угрожать ее безопасности. Она отметила, что тогда речь шла об организованной преступностью, а сейчас о людях, связанных с ХАМАСом.

Редакция Der Spiegel решила опубликовать материал, сосредоточившись именно на правках и сквозящем в нем отчаянии. «В городе, где кандидат в бургомистры во внутрипартийной переписке рассказывает о подобном, о безопасности говорить нельзя», – констатирует статья.