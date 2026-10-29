Российский удар по вокзалу Днепре, сообщается о 13 погибших

По меньшей мере 13 человек погибли в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре. Реактивный БПЛА атаковал перрон, рядом с которым стояли поезд «Днепр-Запорожье», а также пригородная электричка. Среди раненых – 11-летний мальчик, его состояние тяжелое.

«Ужасный российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Россияне провели атаку дроном на платформу, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, на данный момент известно о 13 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Еще десять человек пострадали. Необходимые службы задействованы на месте», – сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что РФ нацелена не на деэскалацию, а на новые удары, и призвал международное сообщество ужесточить санкции против России. «Санкции против Москвы и ее военной машины не должны ослабевать, пока продолжается эта российская война», – заявил он.