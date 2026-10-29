 

Российский удар по вокзалу Днепре, сообщается о 13 погибших

29.10.2026, 14:00, Разное
  Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

По меньшей мере 13 человек погибли в результате российского удара по железнодорожному вокзалу в Днепре. Реактивный БПЛА атаковал перрон, рядом с которым стояли поезд «Днепр-Запорожье», а также пригородная электричка. Среди раненых – 11-летний мальчик, его состояние тяжелое.

«Ужасный российский удар по железнодорожному вокзалу в Днепре. Россияне провели атаку дроном на платформу, где стояли обычная пригородная электричка и регулярный пассажирский поезд. К сожалению, на данный момент известно о 13 погибших. Мои соболезнования родным и близким. Еще десять человек пострадали. Необходимые службы задействованы на месте», – сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что РФ нацелена не на деэскалацию, а на новые удары, и призвал международное сообщество ужесточить санкции против России. «Санкции против Москвы и ее военной машины не должны ослабевать, пока продолжается эта российская война», – заявил он.

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

29.10 / Шпионский смартфон Brax Wink включит режим максимальной защиты одним нажатием кнопки

29.10 / Ученые нашли «ускоритель» рака. Это фермент, который заставляет опухоль строить белки

29.10 / Ведущая кандидатка в бургомистры Берлина случайно проговорилась, что боится ХАМАСа

29.10 / В экономической зоне Болгарии в Черном море затоплен зафрахтованный ЦИМ сухогруз, шедший из Хайфы

29.10 / Our Hearts. Chapter Nineteen. The Rain

29.10 / Абразивный парадокс: почему погоня за белоснежной улыбкой делает зубы тусклыми и хрупкими

29.10 / Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1709-й день войны

29.10 / В КНР все молодые семьи получили бесплатные квартиры

29.10 / «Фонд Хинд Раджаб» подал в Великобритании иск против израильского туриста, резервиста ЦАХАЛа

29.10 / Новая ИИ-модель поможет искать вещества для разделения редкоземельных элементов и актинидов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике