Абразивный парадокс: почему погоня за белоснежной улыбкой делает зубы тусклыми и хрупкими

Стоматолог Кристофер Альперс раскрыл скрытую угрозу, которую таят в себе привычные отбеливающие пасты, сообщает Yahoo. Специалист подчеркнул, что этот продукт, воспринимаемый многими как безопасный атрибут гигиены, способен наносить эмали накопительный вред, который становится заметным лишь спустя длительное время.

Врач указал на то, что стремление к эстетике часто оборачивается против самого пациента. Механизм действия таких паст строится на высокой абразивности: микроскопические частицы действительно счищают темный налет, но при постоянном применении начинают буквально стирать защитный слой зуба. Специалист отметил, что здоровая эмаль представляет для организма несоизмеримо большую ценность, чем временный косметический эффект белизны.

В итоге чрезмерное увлечение подобными средствами приводит к истончению эмали. Как пояснил медик, это запускает сразу несколько негативных процессов. Во-первых, из-за потери плотности внешнего слоя зубы парадоксальным образом начинают выглядеть более тусклыми и безжизненными. Во-вторых, истонченная эмаль утрачивает свою прочность, делая резцы и моляры крайне уязвимыми к механическим повреждениям — на них чаще появляются трещины и сколы. Дополнительно это провоцирует резкое повышение чувствительности, принося человеку дискомфорт при приеме пищи.

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