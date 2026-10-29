Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1709-й день войны

Минобороны РФ 29 октября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» заняли более выгодные рубежи и позиции. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений пяти механизированных, трех мотопехотных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Золочев, Голубовка, Никольское, Избицкое, Лобановка и Дергачи Харьковской области. Кроме того, в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Ястребиное, Вакаловщина, Путивль и Радьковка Сумской области. Противник потерял более 260 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины, 9 автомобилей и 1 станцию радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Маяки, Богородичное Донецкой Народной Республики, Подвысокое, Глущенково, Студенок и Моначиновка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, 13 автомобилей и 1 орудие полевой артиллерии. Подразделения Южной группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, десантно-штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Дружковка, Николаевка, Василевская Пустошь, Семеновка, Славянск и Краматорск Донецкой Народной Республики. Противник потерял более 145 военнослужащих, 1 боевую бронированную машину, 30 автомобилей и 2 артиллерийских орудия. Подразделения группировки войск «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Межевая Днепропетровской области, Степановка, Белозерское, Шиловка, Андреевка, Роганское, Староварваровка, Веселая Гора и Новопавловка Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили: свыше 340 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 9 автомобилей и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике двух десантно-штурмовых, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области, Сергеевка, Барвиновка, Василевское, Терсянка и Вольнянка Запорожской области. ВСУ потеряли свыше 175 военнослужащих, 1 бронетранспортер, 7 автомобилей и 1 артиллерийское орудие. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Юрковка и Преображенка Запорожской области.

Уничтожены до 15 военнослужащих ВСУ, 1 боевая бронированная машина и 2 автомобиля. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым ВСУ, местам запуска беспилотных летательных аппаратов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 139 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 1 425 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 274465 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31451 боевая бронированная машина, 1794 боевые машины реактивных систем залпового огня, 36837 орудий полевой артиллерии и минометов, 75893 единицы специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 283000 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 204 тыс. украинских военнослужащих (данные не обновлялись с июня 2026 года).

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.