США высылают работающего в ООН кубинского дипломата

Постоянный представитель США в ООН Майкл Уолц сообщил, что администрация США приняла решение о высылке первого секретаря кубинской миссии при этой международной организации. Имя высылаемого не называется.

«Государственный секретарь Рубио уже подписал документы. В ближайшие сутки он будет на борту самолета, отправляющегося в Гавану», – заявил Уолц рассказав, что кубинский дипломат вступил в перепалку с американским коллегой, а потом распустил кулаки.

«Мы сообщил кубинской миссии, что не желаем видеть его в США. Представитель некомпетентного коммунистического кубинского режима показал свое истинное лицо. Тактика запугивания не сработает, мы ее не потерпим», – добавил дипломат.

27 октября в ООН произошла перепалка между Уолцем и министром иностранных дел Кубы Бруно Родригесом Паррилья. Основанием для нее стало обсуждение резолюции, требующей отменить введенное США экономическое и торговое эмбарго Кубы.