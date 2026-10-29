Эффект на восемь недель: однократное впрыскивание в нос заменяет месяцы приема антидепрессантов

Международная группа исследователей опубликовала в журнале JAMA результаты испытаний назального спрея, способного оказывать выраженное антидепрессивное действие. Уникальность препарата заключается в его скорости и длительности: существенное облегчение состояния наступает уже на второй день после одного-единственного применения, а терапевтический результат удерживается на протяжении как минимум двух месяцев.

В основе этого лекарственного средства лежит синтетический аналог психоактивного соединения мебуфотенина, также известного как 5-MeO-DMT. В природе данное вещество вырабатывается в защитных целях жабой вида Bufo alvarius, обитающей в условиях пустыни Сонора. Исследователи не использовали выделения животного, а воссоздали молекулу в лабораторных условиях для создания фармацевтического спрея.

В масштабном тестировании задействовали 193 человека, страдающих от умеренной или тяжелой формы депрессии. Главной особенностью выборки стала резистентность участников: ранее им не помогли от двух до пяти курсов классических антидепрессантов. Добровольцев распределили на три категории, где им однократно вводили дозу в 0,3, 8 или 12 миллиграммов.

Сравнение показателей выявило, что высокие концентрации вещества (8 и 12 мг) работают значительно лучше плацебо и минимальной дозировки. Позитивные сдвиги в самочувствии пациентов фиксировались спустя всего сорок восемь часов. При этом лечебный эффект не исчезал в течение восьми недель наблюдений. Что касается безопасности, то среди нежелательных реакций преобладали локальные и системные симптомы: дискомфорт в носовой полости, приступы тошноты и головные боли. В одном зафиксированном случае у пациента развилось два тяжелых эпизода панической атаки, что указывает на необходимость строгого медицинского контроля.

Опираясь на полученные данные, специалисты остановили свой выбор на дозировке в 8 миллиграммов для проведения следующей фазы исследований, так как она показала оптимальный баланс между силой воздействия и переносимостью.

Стоит отметить, что интерес к психоделикам в психиатрии растет. Параллельно со спреем на основе 5-MeO-DMT сейчас активно изучаются терапевтические свойства псилоцибина и кетамина для лечения устойчивых к терапии расстройств. Авторы работы полагают, что их разработка может стать спасательным кругом для той категории больных, чей организм не дает отклика на стандартные схемы лечения, предлагая им быстрый способ выхода из тяжелого состояния. Однако эксперты подчеркивают: самолечение подобными веществами недопустимо, так как нарушение дозировки или сеттинга может привести к тяжелым психологическим травмам.

Изображение: разработано Мagnific.