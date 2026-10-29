Лидер ХАБАДа в Таиланде раввин Кантор лишен таиландского гражданства

Правительство Таиланда лишило гражданства раввина Йосефа Хаима Кантора, одного из лидеров местной еврейской общины и главу движения ХАБАД в стране. Он приехал в Бангкок в 1993 году, а через 20 лет получил таиландское гражданство.

Указ о его лишении был подписан премьер-министром Анутхином Чанвиракуном, который также возглавляет министерство внутренних дел. Основание – Кантор 16 раз пересекал границу по американскому паспорту, в то время как закон предписывает гражданам использовать таиландский.

Отметим, что в начале октября, в рамках расследования о контроле над компаниями, сборе пожертвований и приобретении недвижимости полиция провела обыски на нескольких объектах ХАБАДа в Таиланде. В то же время на данном этапе власти не говорят об уголовном расследовании.