 

Космическую технику разрешат эксплуатировать без объяснения её происхождения

29.10.2026, 11:18, Разное
  Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

В России легализовали космические аппараты западного производства, обнаруженные при загадочных обстоятельствах – утверждён особый порядок регистрации неопознанных летательных аппаратов.

Согласно регламенту, космические аппараты, прибывшие из недружественных или неустановленных стран без полного комплекта документов, смогут получить российскую регистрацию и использоваться в народном хозяйстве.

Поводом для изменений стали несколько аппаратов американского и западноевропейского производства, обнаруженных в последние годы на закрытых аэродромах, в морских портах и на территории отдельных научно-исследовательских институтов. В ряде случаев установить обстоятельства их появления не удалось, поскольку прежние владельцы не ответили на запросы советских, а впоследствии российских ведомств.

«Мы не можем позволить, чтобы передовые достижения мировой науки простаивали из-за бюрократических разногласий, – пояснил председатель комиссии по легализации неопознанных летательных аппаратов академик Виктор Железнов. – Если аппарат способен перемещаться со сверхзвуковой скоростью или работать на атомной энергии, неразумно отказывать ему в регистрации только потому, что неизвестно, кто именно его построил и откуда он у нас взялся».

Ненадежный источник: ИА «Панорама»

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

29.10 / Без заноз и упреков: плетённый Александр Скарсгард — лучший мужчина в истории кино?

29.10 / Scopus включил исследователей СПбГУ в число самых цитируемых ученых мира

29.10 / Лидер ХАБАДа в Таиланде раввин Кантор лишен таиландского гражданства

29.10 / Эффект на восемь недель: однократное впрыскивание в нос заменяет месяцы приема антидепрессантов

29.10 / Гигантское колесо-дисплей выводит бесконечный текст из шариков

29.10 / Физики СГУ разработали модель рождения частиц при столкновении ядер

29.10 / Мозг растягивает время, пока учится двигаться: чем быстрее реакция, тем длиннее кажется мгновение

29.10 / Ученые ТПУ отследили, как меняется поведение многослойных композитов при экстремальных температурах

29.10 / Связанные пленники и кубок в могиле. В Перу нашли гробницу двухлетнего ребенка, погребенного как великий воин и жрец

29.10 / «Почта России» перейдёт на круглосуточный режим работы после получения лицензии на продажу алкоголя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике