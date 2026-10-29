Космическую технику разрешат эксплуатировать без объяснения её происхождения

В России легализовали космические аппараты западного производства, обнаруженные при загадочных обстоятельствах – утверждён особый порядок регистрации неопознанных летательных аппаратов.

Согласно регламенту, космические аппараты, прибывшие из недружественных или неустановленных стран без полного комплекта документов, смогут получить российскую регистрацию и использоваться в народном хозяйстве.

Поводом для изменений стали несколько аппаратов американского и западноевропейского производства, обнаруженных в последние годы на закрытых аэродромах, в морских портах и на территории отдельных научно-исследовательских институтов. В ряде случаев установить обстоятельства их появления не удалось, поскольку прежние владельцы не ответили на запросы советских, а впоследствии российских ведомств.

«Мы не можем позволить, чтобы передовые достижения мировой науки простаивали из-за бюрократических разногласий, – пояснил председатель комиссии по легализации неопознанных летательных аппаратов академик Виктор Железнов. – Если аппарат способен перемещаться со сверхзвуковой скоростью или работать на атомной энергии, неразумно отказывать ему в регистрации только потому, что неизвестно, кто именно его построил и откуда он у нас взялся».

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