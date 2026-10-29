«Почта России» перейдёт на круглосуточный режим работы после получения лицензии на продажу алкоголя

Глава «Почты России» Михаил Волков в эфире «Первого канала» объявил о проведении масштабной реформы госкомпании – с 1 ноября зарплаты сотрудников вырастут на треть. Все почтовые отделения будут работать круглосуточно, а ассортимент продуктовых товаров увеличат в пять раз.

«Граждане смогут отправить письма и приобрести нужные вещи в любое удобное время. Также мы скоро начнём тестировать оперативную курьерскую доставку, так что почтовые услуги станут ещё ближе к людям», – пообещал Волков.

По информации «Коммерсанта», переход на новый режим работы связан с получением лицензии на продажу крепких алкогольных напитков.

«Теперь в отделениях можно будет даже глубокой ночью купить водку по цене, близкой к магазинной. И это будет точно не палёнка, разлитая в соседнем подвале», – пишет газета со ссылкой на высокопоставленного сотрудника почты.

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