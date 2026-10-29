Власти восточной Ливии запретили въезд иранцам и афганцам

Действующая на востоке Ливии администрация, подчиняющаяся маршалу Халифе Хафтару, запретила въезд на свою территорию гражданам Ирана и Афганистана. Причина решения не называется.

«Гражданам обеих этих стран запрещен въезд как по суше, так и по воздуху, и по морю», -говорится в заявлении. Контроль над соблюдением указания и депортация нарушителей возложены на министерство внутренних дел.

В июне власти восточной Ливии запретили въезд гражданам Судана, Эритреи, Эфиопии и Сомали, за исключением официальных представителей этих стран. Решение связывали с использованием контролируемой Хафтаром территории как транзитного пункта на пути нелегалов в Европу.