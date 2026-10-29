В Китае построят первый в мире плавучий исследовательский «остров»

В Китае анонсирован мегапроект по строительству первой в мире научно-исследовательской плавучей платформы для глубоководных исследований в открытом море.

Платформа стоимостью $413 млн. поступит в ведение Шанхайского университета Цзяо Тонг, а проектированием и строительством займется компания Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding – «дочка» Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC). Срок реализации проекта – 2028-2030 годы.

Платформа в отличие от обычного исследовательского судна представляет собой двухкорпусный катамаран с полупогружной конструкцией. Размеры судна: (длина, ширина) 138 х 85 м, высота главной палубы – 45 м, водоизмещение 74000 т, скорость – 11 узлов (20 км/ч).

Конструкция надежна и устойчива к условиям длительных работ в открытом море, рассчитана на волнение до 7 баллов, что соответствует высоте волн от 6 до 9 метров, и способна выдержать тайфун 17-й категории с максимальной скоростью ветра 265 км/ч.

Платформа может самостоятельно передвигаться, а при проведении исследовательских работ становится на якорь. В сферу ее возможностей входят инженерные работы на больших глубинах и исследование экологических процессов, влияющих на состояние океана.

Платформа рассчитана на 238 человек (экипаж + ученые). Они будут обеспечены всем необходимым для проведения длительных автономных миссий.Источник — CGTN