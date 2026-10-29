 

В Китае построят первый в мире плавучий исследовательский «остров»

29.10.2026, 8:15, Разное
  Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

В Китае анонсирован мегапроект по строительству первой в мире научно-исследовательской плавучей платформы для глубоководных исследований в открытом море.

Платформа стоимостью $413 млн. поступит в ведение Шанхайского университета Цзяо Тонг, а проектированием и строительством займется компания Shanghai Waigaoqiao Shipbuilding – «дочка» Китайской государственной судостроительной корпорации (CSSC). Срок реализации проекта – 2028-2030 годы.

Платформа в отличие от обычного исследовательского судна представляет собой двухкорпусный катамаран с полупогружной конструкцией. Размеры судна: (длина, ширина) 138 х 85 м, высота главной палубы – 45 м, водоизмещение 74000 т, скорость – 11 узлов (20 км/ч).

Конструкция надежна и устойчива к условиям длительных работ в открытом море, рассчитана на волнение до 7 баллов, что соответствует высоте волн от 6 до 9 метров, и способна выдержать тайфун 17-й категории с максимальной скоростью ветра 265 км/ч.

Платформа может самостоятельно передвигаться, а при проведении исследовательских работ становится на якорь. В сферу ее возможностей входят инженерные работы на больших глубинах и исследование экологических процессов, влияющих на состояние океана.

Платформа рассчитана на 238 человек (экипаж + ученые). Они будут обеспечены всем необходимым для проведения длительных автономных миссий.Источник &#8212 CGTN

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

29.10 / Новый Ганнибал Лектер — Стивен Грэм переизобретает образ экранного монстра в триллере «Ноктюрн»

29.10 / Ученые ТГУ предложили формулу расчета человеческого потенциала

29.10 / ВСУ — ночью перехвачены 97 БПЛА. МО РФ — сбиты 1214 БПЛА. Рекордная интенсивность украинской атаки

29.10 / Разгадана загадка 150-летней давности о происхождении «вымершего» гигантского журавля

29.10 / Пожар в ядерной лаборатории в США — один пострадавший, введены чрезвычайные меры

29.10 / Куда идут деньги российской науки: транспорт, связь и энергетика в лидерах

29.10 / Железнодорожная катастрофа в Испании — около 70 погибших, названа вероятная причина

29.10 / Электронный газ в двумерном полупроводнике может переключаться между двумя устойчивыми состояниями

29.10 / Жительница Калифорнии подала в суд из-за автомобильного номера с лозунгом «От реки до моря»

29.10 / Главы МИД Финляндии и США обсудят в Вашингтоне войну в Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике