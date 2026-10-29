Пожар в ядерной лаборатории в США — один пострадавший, введены чрезвычайные меры

Вечером в среду, 28 октября, в американской национальной лаборатории Savannah River в штате Южная Каролина произошел пожар. Как сообщила администрация комплекса, была объявлена чрезвычайная ситуация, доступ на объект ограничили, в прилегающем районе ввели ограничения на движение поездов, судов и воздушного транспорта.

Пожар удалось потушить. По данным Reuters, один сотрудник получил легкие травмы и был доставлен в больницу. Причина возгорания пока не установлена. Власти заявили, что радиоактивного загрязнения за пределами пострадавшего здания не зафиксировано. Впоследствии чрезвычайные меры были отменены.

Лаборатория расположена на территории комплекса Savannah River Site, где во времена холодной войны производились плутоний и тритий для американского ядерного оружия. В настоящее время на объекте ведутся работы по переработке радиоактивных отходов, очистке загрязненных территорий и обращению с ядерными материалами.