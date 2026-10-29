Разгадана загадка 150-летней давности о происхождении «вымершего» гигантского журавля

В 1871 году французский биолог Альфонс Милн-Эдвардс описал по костям из пещер на юге Франции новый вид — Grus primigenia, гигантского журавля, жившего в Европе в конце последнего ледникового периода. С тех пор считалось, что эти птицы вымерли более 20 тысяч лет назад. Новое исследование показывает: отдельного вида, скорее всего, никогда не существовало. Кости принадлежали обыкновенному журавлю (Grus grus), но только очень крупным особям.

Откуда взялась ошибка

Ключ к разгадке — половой диморфизм. У журавлей самцы заметно крупнее самок. Милн-Эдвардс и последующие исследователи, работавшие только с размерами и формой костей, не могли отличить крупного самца обыкновенного журавля от гипотетического «гигантского вида». Как формулирует руководитель работы Джон Стюарт из Борнмутского университета, именно это различие в размерах между полами и подпитывало представление о двух разных видах — ныне живущем обыкновенном журавле и вымершем гиганте.

Что показала ДНК

Исследовательская группа совместно с Центром палеогенетики в Стокгольме проанализировала древнюю ДНК из 18 костей журавлей, найденных в Англии, Уэльсе, Франции, Германии и на Балеарских островах. Образцы охватывали период от позднего плейстоцена до позднего голоцена. Все они были идентифицированы как Grus grus.

Дальше — важная деталь. Определение пола по древней ДНК показало: все кости, которые были крупнее современных самцов, принадлежали самцам. А экземпляры, соответствовавшие по размеру современным самцам, включали древних самок. Это подтвердило, что перед нами не два вида, а один — с выраженным половым диморфизмом.

Что это значит для прошлого и настоящего

Работа поднимает вопрос, который выходит далеко за пределы истории одного вида. Если идентификация вымерших птиц строилась только на разнице в размерах, часть таких «видов» может оказаться ошибкой. Стюарт формулирует это осторожно, но прямо: возможно, количество вымираний в прошлом было переоценено, а некоторые из них представляют собой не исчезновение вида, а изменение размеров ныне живущего.

Кроме того, исследование фиксирует любопытный факт: обыкновенные журавли в прошлом были крупнее. Судя по датировкам, уменьшение размеров произошло после саксонского времени, примерно 884 года назад . Причина пока не установлена. Среди гипотез — осушение водно-болотных угодий и изменения в землепользовании, но для проверки нужны дополнительные данные .

Иными словами, гигантский журавль ледникового периода не вымер. Он превратился в того самого журавля, которого мы видим в Европе сегодня. Просто стал меньше — и на протяжении полутора веков мы принимали его древнюю, более крупную версию за отдельный вид.

Итоги работы опубликованы в журнале Royal Society Open Science.

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