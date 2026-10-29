Шпионский смартфон Brax Wink включит режим максимальной защиты одним нажатием кнопки

Большая часть модульных смартфонов ориентирована на быструю замену отдельных частей, но в случае с Brax Wink главный приоритет – безопасность данных. Для этого здесь прямо на корпусе установлена физическая кнопка, нажатие на которую разом отключает мобильную сеть, микрофоны, камеру, службы геолокации, датчики и другие компоненты устройства. А еще здесь нет никакой связи с Google, хотя и используется модифицированная версия Android, поэтому нет привязки к учетным записям корпорации. Никакого сбора данных и рекламы.

Технические характеристики гаджета под вопросом, но это и не мудрено – все же, речь идет о модульной конструкции, в которой многое может меняться по желанию пользователя. По умолчанию смартфон оснащен восьмиядерным процессором MediaTek MT8875, 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения еще на 1 ТБ через слот microSD. Также предусмотрены 4-дюймовый сенсорный OLED-экран, разъем 3,5 мм для наушников, одна 50-мегапиксельная основная камера и программная поддержка вплоть до 2032 года.

Здесь нет фронтальной камеры и сканера опечатка пальцев, и вам придется вводить PIN-код каждый раз при разблокировке. Видеозвонков тоже нет, зато есть функция стирания данных при перезагрузке устройства. А также удаление критической информации при введении кода «под принуждением» или заданного количества неправильных вводов пароля для разблокировки. Добавим сюда сквозное шифрование для всех диалогов с контактами и специальный режим «только передача данных»: в нем блокируются обычные голосовые вызовы и SMS, а связь возможна только через VoIP-звонки и мессенджеры.

Продажи Brax Wink запланированы на лето 2027 года, ценник будет варьироваться в пределах $449-550.

Источник — Brax Tech