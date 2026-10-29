 

Можно ли замедлить старение?

29.10.2026, 16:04, Разное
  Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

Вопрос о том, можно ли замедлить биологическое увядание, давно перешел из области фантастики в плоскость доказательной медицины. Полностью остановить разрушение тканей пока невозможно, однако ученые уже умеют воздействовать на ключевые механизмы, ускоряющие износ организма.

Основная стратегия современной геронтологии — науке о старости — сосредоточена на контроле клеточного мусора и селективном удалении сенесцентных клеток — тех самых состарившихся «зомби-клеток», которые перестали делиться, но продолжают отравлять окружающие ткани провоспалительными молекулами. Препараты класса сенолитиков избирательно уничтожают такие повреждённые клетки, провоцируя регенерацию и снижая системное воспаление.

Второе перспективное направление борьбы со старением — стимуляция аутофагии, естественного механизма клеточного самоочищения. Благодаря этому процессу клетки избавляются от поврежденных белков и изношенных органелл, перерабатывая их компоненты для повторного использования. С возрастом эффективность такой системы может снижаться, способствуя накоплению клеточных повреждений. Исследования показывают, что активность аутофагии можно регулировать с помощью ограничения калорийности питания и воздействия на определенные молекулярные механизмы. Например, метформин влияет на энергетический обмен клеток, а рапамицин воздействует на молекулярный механизм, который регулирует рост клеток и процессы их самоочищения. Оба препарата еще изучаются в контексте возрастных изменений, однако их способность замедлять старение человека пока не доказана.

Третье направление — поддержание длины теломер и защита митохондрий. С помощью фермента теломеразы или ее генетических молекул активаторов ученые пытаются восстанавливать концевые участки хромосом. Параллельно разрабатываются адресные антиоксиданты, защищающие митохондрии от разрушительного действия свободных радикалов и сохраняющие высокий уровень клеточной энергии.

Сегодня замедление старения не подразумевает под собой поиск одного магического эликсира молодости, а работает над комплексной перенастройкой метаболизма. Медицина переходит от лечения отдельных возрастных болезней к терапии самого процесса старения.

Автор текста Анастасия Будаева

Изображение: Magnific

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