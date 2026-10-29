Астеросейсмический детектив: как дрожание красного гиганта выдает его «криминальное» прошлое

Магнитные поля пронизывают большинство светил во Вселенной, включая наше Солнце, однако их природа до сих пор остается белым пятном в астрофизике. Из-за нехватки точных данных эти поля почти не учитываются в моделях звездной эволюции, что сильно снижает их предсказательную силу. Группа ученых из Австрийского института науки и технологий (ISTA) в сотрудничестве с коллегами из Университета Ла-Лагуны и Университета Париж-Сите нашла ключ к разгадке. Их работа доказывает, что для правильной интерпретации внутреннего магнетизма светила нужно сначала выяснить, не было ли в его прошлом «криминального» эпизода — поглощения соседа.

Увидеть внутренности звезды напрямую невозможно, так как они скрыты плотной плазмой. Поэтому исследователи используют метод астеросейсмологии. Он работает по принципу земной сейсмологии: высокоточные приборы фиксируют крошечные колебания яркости. Каждая вибрация — это эхо, рассказывающее о плотности, температуре и составе слоев внутри светила.

Особое внимание астрофизиков приковано к красным гигантам — звездам, похожим на наше Солнце, но доживающим свой век. Внутри них ищут так называемые дипольные смешанные моды. Эти специфические колебания позволяют заглянуть прямо к ядру. Но в спектре многих старых звезд этот режим просто отсутствует или едва заметен. Николас Мунтян, аспирант группы доцента Лизы Бугнет, поясняет, что за это «вырезание» мод из спектра, скорее всего, отвечают мощные магнитные поля у самого ядра.

Возникла серьезная проблема: расчеты показывали, что для такого подавления вибраций поля должны быть аномально сильными. Было неясно, как природа может создавать столь мощный магнетизм в уже остывающих звездах.

Разгадка пришла с неожиданной стороны. Ученые предположили, что красный гигант мог пережить событие слияния — либо он «украл» вещество у звезды-компаньона, либо полностью поглотил ее. Подобный акт космического каннибализма меняет пропорцию между тяжелым ядром и раздутой оболочкой. В результате структура светила становится крайне восприимчивой к магнетизму. То, что для одиночной звезды было бы слабым фоном, для «объевшегося» гиганта становится силой, способной остановить его дрожь.

Для проверки этой догадки Мунтян применил программный код MESA. Он создал две компьютерные модели: одну обычную, а вторую — с искусственно увеличенной массой, имитирующей кражу вещества. Сравнение показало существенную разницу. Модели, прошедшие через этап наращивания массы, демонстрировали кратную чувствительность к магнитным полям.

Теория подтвердилась на практике. Ученые начали искать реальные объекты, чьи сейсмические параметры указывали на бурное прошлое. Оказалось, что многие красные гиганты, в которых ранее фиксировали сильные поля, идеально ложатся в новую схему. Лиза Бугнет подчеркивает, что прежние выводы могли быть ошибочными, так как астрофизики привыкли считать, что звезда всегда эволюционировала в одиночку. Если же допустить факт слияния, то наблюдаемые сигналы получают логичное объяснение даже при умеренной силе поля.

Это открытие заставляет пересмотреть подход к картографированию Вселенной. Магнитные поля — критический элемент, который ранее вносили в расчеты лишь в упрощенном виде. Теперь ученым придется учитывать не только массу и возраст светила, но и его семейную историю. Вероятно, многие крупные гиганты с магнетизмом — это бывшие двойные системы, где одна компонента поглотила другую. Понимание этого «криминального» прошлого позволит наконец строить реалистичные модели того, как рождаются, живут и умирают звезды. В дальнейшем планируется расширить поиск таких объектов, чтобы уточнить, как именно параметры колебаний зависят от доли «украденной» массы.

Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics.

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