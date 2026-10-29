Собаки Чернобыля не мутировали, а выбрали лучших: как радиация изменила геном животных

Изучение диких собак, обитающих в зоне отчуждения Чернобыля, позволило ученым сделать важное открытие в области эволюционной биологии. Результаты масштабного геномного анализа, опубликованные в издании Genes, указывают на то, что выжившие животные не стали продуктом случайных радиационных мутаций. Напротив, их генетический код стал результатом жесткого направленного отбора, когда среда сама выбрала тех, кто смог в ней существовать.

Ранее биологи уже фиксировали странный факт: две группы собак, разделенные расстоянием всего в 16 километров, демонстрировали колоссальные генетические расхождения. У особей, живущих непосредственно на территории станции, отмечались явные отличия в участках, отвечающих за починку ДНК. При этом их сородичи из города Славутич (ближайшего населенного пункта) по генам почти не отличались от обычных дворняг из России или Польши. Это поставило перед наукой вопрос: что именно разделило эти две популяции?

Для ответа группа исследователей под руководством Мэтью Брина из Университета штата Северная Каролина расширила рамки сравнения. Они сопоставили данные чернобыльских псов с геномами собак с Галапагосских островов — классического примера длительной географической изоляции.

Выяснилось любопытное противоречие. Популяция на станции крайне мала, что обычно ведет к генетическому дрейфу — случайному обеднению генофонда и накоплению вредных мутаций, как это случилось на Галапагосах. Однако у собак Чернобыльской АЭС признаков снижения разнообразия не нашли. Более того, городские собаки Чернобыля оказались генетически ближе к далеким Галапагосским псам, чем к своим сородичам, живущим у саркофага. Это доказывает, что одной лишь изоляции мало для таких перемен — решающим фактором стала именно враждебная среда.

Глубокое сканирование генома выявило маркеры направленного отбора более чем в ста участках ДНК. Вокруг этих точек сгруппированы гены, управляющие починкой разрывов ДНК, контролем клеточного цикла и работой иммунной системы. Мэтью Брин поясняет, что это меняет взгляд на адаптацию. Скорее всего, радиация не создавала новые признаки, а сработала как жесткий фильтр. Первоначальный выброс убил или стерилизовал большинство животных. Выжили лишь те единицы, которые уже обладали нужными вариантами генов, позволяющими эффективно нейтрализовать токсины и чинить поврежденный генетический материал.

Меган Диллон, участвовавшая в работе, подчеркивает: анализ показал высокую надежность этих признаков. Гены, связанные с развитием опухолей и репликацией клеток, явно находятся под давлением в этой зоне. Это позволяет предположить, что мы видим процесс формирования геномной устойчивости в реальном времени. Понимание того, как именно эти локусы защищают клетки, может в будущем подсказать медицине новые пути защиты человеческого организма от токсического воздействия или методов борьбы с онкологией. Исследование показывает, что природа использует уже имеющийся банк генетических вариантов, чтобы выжить там, где, казалось бы, жизни быть не может.

Результаты работы опубликованы в журнале Genes.

Изображение: разработано Мagnific.