Университет в США потратил весь бюджет на 2027 год, чтобы выкупить студентов, гостивших у ХАМАС

Калифорнийский университет в Беркли сообщил, что исчерпал 92% бюджета на 2027 год из-за необходимости возвращения студентов-активистов, регулярно уезжающих с гуманитарными миссиями в Палестину. С начала года организации пришлось выкупить 156 учащихся, гостивших у общественного движения ХАМАС, причём каждого третьего хотя бы раз уже выкупали до этого.

Рекордсменом стал 23-летний студент-социолог Рован Оклин, который приехал в Газу в четвёртый раз. На этот раз борцы за свободу Палестины поместили его в номер с особыми условиями содержания, поскольку незадолго до визита он в очередной (нечётный) раз сменил пол. Сразу по возвращении в США молодого человека отвезли в больницу с истощением и следами побоев.

Как отмечает руководство университета, функционирование учреждения в следующем году «оказалось под большим вопросм», но не из-за нецелевого расходования бюджета, а из-за «античеловеческой политики фашистской клики Трампа – Вэнса» – новая американская администрация ещё в феврале запретила выделять университетам государственные деньги на финансирование терроризма. Сейчас это решение оспаривается в Верховном суде властями штата Калифорния.

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