В НовГУ разрабатывают компактный делитель мощности для радиосигналов

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Специалисты Новгородского госуниверситета создают инновационный делитель мощности компактных размеров. Разработка поможет уменьшить габариты электроники, повысить ее надежность, а также обеспечить полную независимость от зарубежных решений.

Особенность нового устройства заключается в принципиально ином подходе к работе — взамен традиционных электромагнитных принципов в нем используют акустические волны, распространяющиеся в небольшом композите из специальных материалов. Благодаря этому удается существенно сократить размеры прибора, снизить тепловыделение и добиться более точного распределения сигнала.

Традиционные устройства для разветвления радиосигналов базируются на конденсаторах и катушках индуктивности. У таких решений есть существенные недостатки, включая достаточно большие размеры и высокие потери энергии. Разработка команды НовГУ позволяет преодолеть эти ограничения. Причем прибор рассчитан на работу с низкочастотными радиосигналами в составе сложных электронных комплексов.

В основе технологии лежит комбинация двух материалов. Первый — это пьезоэлектрическая керамика (цирконат‑титанат свинца), которая генерирует электрический ток при механическом сжатии. Второй — аморфный магнетик, металлический сплав, способный менять размеры под влиянием магнитного поля (этот феномен известен в физике как магнитострикция).

Как отмечают исследователи, делители мощности востребованы в любых системах, где требуется прием и передача радиосигналов. В гражданском секторе такие устройства найдут применение в телекоммуникационном оборудовании, а также в геологоразведке и нефтегазовой отрасли.