 

Красный гигант и белый карлик: астрономы МГУ открыли редкую звездную пару

30.10.2026, 1:03, Разное
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Российские астрономы подтвердили, что объект 2MASS J2101+4555 — редкая симбиотическая звезда: двойная система из красного гиганта и очень горячего белого карлика, которые обмениваются веществом. Таких систем в Галактике известно меньше 300, хотя теоретики считают, что их должно быть в 10–100 раз больше. Раньше эту звезду считали обычной долгопериодической переменной с периодом около 486 дней, а кандидатом в симбиотические её впервые назвали по данным Gaia.

Наблюдения провели в январе 2025 года на 2,5-метровом телескопе Кавказской горной обсерватории МГУ и на 60-сантиметровом телескопе RC600. В спектре нашли все характерные признаки: полосы поглощения TiO от холодного гиганта, яркие эмиссионные линии с высокой ионизацией (He II, [Fe VII] и другие) и широкую особенность на 6825 Å — рамановское рассеяние O VI, которое встречается только у симбиотических звёзд. Лучевая скорость по линии Hα составила −121,7 км/с.

По данным Gaia кривые блеска в красных полосах показали колебания с амплитудой около 1,5 звёздной величины и периодом примерно 488 дней, а в синей полосе колебаний почти нет — вероятно, потому что в видимом диапазоне ярче светит туманность. Расстояние до объекта оценивается примерно в 2,8 кпк, светимость — около 2130 солнечных, температура горячего компонента — не менее 110 000 K, а холодный компонент — позднее M3 III. В инфракрасном диапазоне виден сильный избыток излучения от плотной пылевой оболочки. Всё это вместе позволяет отнести объект к симбиотическим звёздам D-типа.

Результаты работы опубликованы в журнале «Астрофизический бюллетень».

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