Уволенный Хегсетом генерал признался в передаче журналистам секретных данных об Иране и Украине

Генерал Бретт Сильвия, занимавший пост старшего военного планировщика Пентагона, признался, что около года передавал секретную информацию об Иране и Украине двум журналистам из разных изданий, пишет портал Axios.

По словам американского источника, генерал признался под видеозапись после того, как не прошел четыре проверки на полиграфе. Согласно докладу, на вопросы о контактах с прессой он отвечал следователям, сотрудничая со следствием, и передал свой личный телефон на криминалистическую экспертизу.

Утечки начались еще в июне 2025 года, до того как ведущие СМИ лишились доступа в Пентагон, и продолжались после этого. Связь с журналистами поддерживалась в том числе через мессенджер Signal. Однажды Сильвия встретился с одним из репортеров в ресторане Silver Diner в Арлингтоне (Вирджиния) уже после того, как тот лишился пропуска в Пентагон. Генерал, опираясь на записи, сделанные при ознакомлении с секретным докладом, устно сообщил журналисту сведения об американской помощи Украине. Этот журналист работал над книгой и встречался с генералом дважды. Следователи подчеркнули, что Сильвия не согласовывал эти встречи с пресс-службой Пентагона и не передавал информацию на проверку перед разглашением.

Следствие также проверяло, почему из Signal исчезла переписка с одним из журналистов. Американские официальные лица подозревают, что генерал намеренно уничтожил следы контактов. Сам Сильвия утверждает, что удалял одно сообщение и по ошибке стер всю переписку. Кроме того, он признал, что был одним из 20 источников статьи с критикой руководства Пентагона.

Как пишет Axios, исполняющий обязанности министра армии США Адам Тал и его сотрудники добивались от Объединенного комитета начальников штабов публикации заявления в поддержку Сильвии, чтобы смягчить последствия возможных обвинений в утечке секретных данных. Однако после того, как в комитете узнали о причинах увольнения, заявление было отозвано.

Напомним, что Хегсет ведет активную кампанию по выявлению источников утечек и ограничению несанкционированных контактов с прессой. В июле Пентагон объявил о создании совместной с министерством юстиции оперативной группы по поиску источников утечек и поручил своему юридическому управлению в приоритетном порядке добиваться их уголовного преследования. В 2025 году ряд военных корреспондентов и изданий вернули свои пропуска в Пентагон в знак протеста против введенных ограничений.