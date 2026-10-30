Десятки тысяч пользователей Binance переводят свои активы в цифровой рубль

После взлома в ночь на 30 октября крупнейшей криптовалютной биржи Binance спрос на цифровой рубль вырос более чем в 5 раз. Как считают эксперты, потерявшие доверие к Биткоину и Эфириуму пользователи пытаются вывести свои средства в по-настоящему защищённый актив.

«Цифровой рубль очень надёжен, а вот созданные 15-20 лет назад криптовалюты оказались совершенно не готовы к ИИ революции. Поэтому вменяемые криптоинвесторы делают выбор в пользу надёжных решений», – сказал глава «Ассоциации российских программистов» Гамлет Лерооян.

Российский Центробанк в ближайшее время направит Binance официальное предложение о сотрудничестве – если владельцы биржи его примут, то пользователи смогут прямо на площадке приобрести цифровые рубли.

«Все полученные от пользователей активы будут проверены на предмет законности происхождения, поэтому «грязных» денег в наших криптовалютных фондах не будет», – пообещал Лероян.

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