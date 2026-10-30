Лишний год в школе неожиданно повлиял на здоровье мозга спустя 50 лет

В 1972 году в Великобритании приняли закон, который заставил тысячи подростков провести за школьной партой дополнительный год. Вместо 15 лет покидать школу теперь разрешалось только с 16. Спустя полвека учёные обнаружили, что это решение могло повлиять не только на образование и карьеру этих людей, но и на риск развития деменции в пожилом возрасте.

Исследователи давно замечали, что люди с более высоким уровнем образования реже сталкиваются с болезнью Альцгеймера и другими формами деменции. Кроме того, продолжительное обучение связано с лучшим здоровьем и большей продолжительностью жизни. Однако оставался важный вопрос: действительно ли образование защищает мозг или образованные люди изначально обладают преимуществами благодаря наследственности, условиям детства и материальному положению семьи?

Найти ответ помогла школьная реформа, проведённая в Англии, Шотландии и Уэльсе. Она повысила минимальный возраст окончания школы с 15 до 16 лет, но затронула только детей, родившихся после 1 сентября 1957 года. Те, кто появился на свет незадолго до этой даты, по-прежнему могли закончить обучение на год раньше.

Такая особенность закона создала условия для своеобразного естественного эксперимента. Дети, родившиеся непосредственно до и после установленной даты, практически не отличались по возрасту и историческим обстоятельствам. Однако одной группе пришлось провести в школе дополнительный год, а другой — нет.

Это позволило исследователям сравнить состояние здоровья людей, которые в остальном находились в очень похожих условиях. Если бы образование действительно влияло на вероятность деменции, различие должно было проявиться именно на границе между двумя группами.

Команда под руководством экономиста в области здравоохранения Сильвии Барселлос из Висконсинского университета в Мадисоне изучила сведения из Британского биобанка — масштабной базы медицинских и генетических данных. Результаты исследования были опубликованы в научном журнале PNAS.

Анализ подтвердил предположение учёных. Среди людей, родившихся после установленной законом даты и получивших дополнительный год образования, наблюдалось заметное снижение частоты развития болезни Альцгеймера и других форм деменции.

Первоначальные расчёты показали уменьшение накопленной частоты заболеваний примерно на 0,88 процентного пункта. Однако исследователи сразу обратили внимание на необычность этой цифры. Во всей изученной выборке деменция встречалась менее чем у 1% участников, поэтому предполагаемое снижение оказалось неправдоподобно большим.

Авторы объясняют, что столь необычная оценка может быть связана со статистическими особенностями исследования. Несмотря на большой объём данных, участники ещё сравнительно молоды для изучения деменции: людям, затронутым реформой, сейчас около 70 лет. Случаев заболевания пока недостаточно, чтобы надёжно определить точный размер защитного эффекта.

Поэтому учёные подчёркивают важное различие: полученные результаты позволяют достаточно уверенно говорить о том, что дополнительное образование снижает вероятность деменции, но пока не позволяют точно рассчитать, насколько велико это снижение.

Особенно интересные результаты обнаружились при изучении генетической предрасположенности к заболеванию.

Исследователи проанализировали ДНК участников и разделили их на группы с высоким и низким наследственным риском деменции. При этом учитывались различные генетические варианты, включая APOE4 — один из известных факторов риска болезни Альцгеймера.

Среди людей, родившихся до школьной реформы, высокая генетическая предрасположенность сопровождалась значительно большей частотой деменции. Однако у участников, которым пришлось учиться на год дольше, исследователи обнаружили существенное снижение частоты заболевания именно в группе повышенного наследственного риска.

Этот результат особенно важен, поскольку показывает, что генетическая предрасположенность необязательно определяет дальнейшую судьбу человека.

«Для людей, которые знают о своём повышенном генетическом риске деменции, это обнадёживающий результат», — отмечает соавтор исследования Леандро Карвалью, экономист в области здравоохранения из Университета Южной Калифорнии.

По его словам, гены влияют на вероятность развития заболевания, но не обязательно предопределяют его появление.

При этом остаётся неизвестным, почему дополнительный год школьного образования оказался связан с лучшим здоровьем мозга десятилетия спустя.

Исследователи предполагают, что причина может заключаться не только в самом процессе обучения. Дополнительный год в школе мог улучшить образовательные квалификации, повысить будущий доход и помочь занять более высокое профессиональное положение.

За последующие полвека такие преимущества могли накапливаться и в конечном счёте обеспечивать определённую защиту от нейродегенеративных заболеваний. Причём, судя по результатам, этот эффект мог проявляться даже у людей с повышенной наследственной предрасположенностью.

Тем не менее авторы предупреждают, что исследование основано на уникальных исторических обстоятельствах. Пока неизвестно, можно ли получить аналогичный результат с помощью других образовательных реформ и насколько универсален обнаруженный эффект.

Главное значение работы заключается в том, что она позволила приблизиться к ответу на вопрос, который долго оставался открытым. Связь между образованием и меньшей частотой деменции может объясняться не только врождёнными особенностями или благополучием семьи. Само дополнительное образование, по-видимому, действительно способно повлиять на вероятность заболевания.

«Наши результаты показывают, что жизненный опыт и обстоятельства, которые можно изменить, способны влиять на то, приведёт ли наследственная предрасположенность к развитию болезни», — объясняет Карвалью.

Теперь исследователям предстоит выяснить, какие именно изменения в образовании и условиях жизни обеспечивают такой защитный эффект и можно ли использовать их для профилактики деменции.