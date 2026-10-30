 

В Томске разработали алгоритмы для повышения качества беспроводной связи

30.10.2026, 9:45, Разное
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Изображение сгенерировано нейросетью

Специалисты ТУСУРа (Томского университета систем управления и радиоэлектроники) создали набор алгоритмов для повышения качества беспроводной связи, которые помогают эффективнее управлять отраженными радиосигналами. Как рассказали в пресс‑службе вуза, в основе решения лежит технология реконфигурируемых интеллектуальных поверхностей, также известная как RIS.

Такие поверхности включают большое количество управляемых элементов, с помощью которых можно менять характеристики отраженного сигнала и целенаправленно перенаправлять его к приемному устройству. Ключевое преимущество подхода в том, что качество связи удается улучшить не только за счет настройки оборудования на стороне передатчика и приемника, но и путем корректировки условий распространения сигнала.

Разработанные в Томске алгоритмы подбирают оптимальные параметры для каждого элемента поверхности с учетом местоположения устройств и текущих характеристик радиоканала. Кроме того, ученые реализовали алгоритмы в программном виде и подготовили математические и имитационные модели, чтобы оценивать результативность решения.

Технология, предложенная томскими специалистами, перспективна для использования в сложных условиях — к примеру, в плотной городской застройке, где радиосигнал часто искажается из‑за множества различных препятствий. Она также подойдет для связи с беспилотными платформами, а также для промышленных и спутниковых сетей.

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