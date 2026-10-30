 

Глава китайской мотокомпании ZXMOTO проехал 40 километров по воде на собственном мотоцикле

30.10.2026, 11:15, Разное
  Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

Основатель китайской ZXMOTO Чжан Сюэ попал в Книгу рекордов Гиннесса, преодолев по открытой воде свыше 40 км на доработанном байке. Заезд прошел на малой родине бизнесмена в провинции Хунань на специально подготовленной модели ZXMOTO MX450. Для достижения нужной дистанции пилот многократно пересекал реку. Этот успех подвел итог долгой работе, которую инженер начал еще в 2009 году после первых попыток покорить водную гладь и преодолеть сопутствующие инженерные трудности.

Чтобы техника уверенно держалась на воде, ее снабдили лыжами-амфибиями, вместительным бензобаком и усиленной герметизацией узлов. Подобная компоновка позволяет аппарату разгоняться по твердому грунту и плавно выходить на речную поверхность. В процессе глиссирования лыжи удерживают корпус на плаву, передняя опора задает курс во время переправы, а заднее колесо обеспечивает тягу.

В необычной среде задняя покрышка меняет свое привычное дорожное назначение. Вместо сцепления с асфальтом она отталкивается от плотного водного потока и толкает машину вперед после берегового разгона. Этим доработанный MX450 кардинально отличается от классических судов на воздушной подушке или гидроциклов со специализированными водометами, полагаясь исключительно на связку колесного привода и скользящих опор.

Триумфу предшествовали годы упорных тестов. В 2009 году Чжан провел 1-й эксперимент с минимальными переделками базовой конструкции, проверяя саму идею глиссирования. Тот дебют оказался тяжелым: конструктор 4 раза топил машину, а максимальный результат составил всего 20 метров. Однако ранняя неудача лишь подстегнула интерес к созданию полноценного водоплавающего байка.

Источник &#8212 CGTN

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

30.10 / Новая вакцина против рака поджелудочной железы вызвала иммунный ответ у 99% пациентов

30.10 / В Томске разработали алгоритмы для повышения качества беспроводной связи

30.10 / Лишний год в школе неожиданно повлиял на здоровье мозга спустя 50 лет

30.10 / Десятки тысяч пользователей Binance переводят свои активы в цифровой рубль

30.10 / Баланс прочности и теплопроводности: найден перспективный сплав для электромобилей

30.10 / ВСУ — ночью перехвачены 3 ракеты и 96 БПЛА. МО РФ — сбиты 1043 БПЛА

30.10 / Учёные раскрыли происхождение коренных гавайцев — неожиданная связь ведёт к острову Пасхи

30.10 / Война между колониями муравьев за полгода унесла 15 миллионов жизней

30.10 / В ПГУ создали базу данных для повышения урожайности подсолнечника с сохранением плодородия почв

30.10 / Уволенный Хегсетом генерал признался в передаче журналистам секретных данных об Иране и Украине

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике