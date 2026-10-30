Глава китайской мотокомпании ZXMOTO проехал 40 километров по воде на собственном мотоцикле

Основатель китайской ZXMOTO Чжан Сюэ попал в Книгу рекордов Гиннесса, преодолев по открытой воде свыше 40 км на доработанном байке. Заезд прошел на малой родине бизнесмена в провинции Хунань на специально подготовленной модели ZXMOTO MX450. Для достижения нужной дистанции пилот многократно пересекал реку. Этот успех подвел итог долгой работе, которую инженер начал еще в 2009 году после первых попыток покорить водную гладь и преодолеть сопутствующие инженерные трудности.

Чтобы техника уверенно держалась на воде, ее снабдили лыжами-амфибиями, вместительным бензобаком и усиленной герметизацией узлов. Подобная компоновка позволяет аппарату разгоняться по твердому грунту и плавно выходить на речную поверхность. В процессе глиссирования лыжи удерживают корпус на плаву, передняя опора задает курс во время переправы, а заднее колесо обеспечивает тягу.

В необычной среде задняя покрышка меняет свое привычное дорожное назначение. Вместо сцепления с асфальтом она отталкивается от плотного водного потока и толкает машину вперед после берегового разгона. Этим доработанный MX450 кардинально отличается от классических судов на воздушной подушке или гидроциклов со специализированными водометами, полагаясь исключительно на связку колесного привода и скользящих опор.

Триумфу предшествовали годы упорных тестов. В 2009 году Чжан провел 1-й эксперимент с минимальными переделками базовой конструкции, проверяя саму идею глиссирования. Тот дебют оказался тяжелым: конструктор 4 раза топил машину, а максимальный результат составил всего 20 метров. Однако ранняя неудача лишь подстегнула интерес к созданию полноценного водоплавающего байка.

Источник — CGTN