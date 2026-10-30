 

Трамп объявил, что война с Ираном скоро закончится – но не уточнил, как

30.10.2026, 14:30, Разное
  Мы все играем. Каждый сам с собой. Но правила этой игры мы узнаём, только когда уже проиграли

Президент США Дональд Трамп в пятницу, накануне промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября, заявил, что, по его мнению, война с Ираном скоро закончится, однако не уточнил, каким образом это произойдет.

Как пишет агентство Reuters, в интервью в интервью радиостанции KCMO в Канзас-Сити Трамп заявил о скором окончании войны: «Нам нужна гарантия того, что ядерного оружия никогда не будет».

Ранее Трамп заявлял, что США не будут наносить удары по Ирану до выборов.

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