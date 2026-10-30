Воображаемые друзья из детства могут приводить к странным ощущением во взрослой жизни

Некоторым людям даже в полном одиночестве кажется, будто рядом кто-то находится. Они не видят и не слышат другого человека, но отчётливо ощущают его присутствие. Учёные обнаружили, что подобные переживания чаще встречаются у взрослых, у которых в детстве были воображаемые друзья.

Исследователи решили выяснить, существует ли связь между детской привычкой придумывать себе компаньона и способностью ощущать чьё-то присутствие без видимых причин. Особое внимание они уделили тому, где именно люди представляли своих вымышленных друзей: рядом с собой, впереди или в другом месте.

В исследовании приняли участие 185 взрослых, набранных через Измирский экономический университет в Турции. Никто из них не сообщал о диагностированных психических или неврологических заболеваниях. Из всех участников 45 человек вспомнили, что в детстве у них был воображаемый друг.

Каждый доброволец заполнил опросник, оценивающий, насколько часто за последний месяц он ощущал присутствие кого-то поблизости, не имея для этого явных чувственных подтверждений.

Результаты показали заметную разницу. Участники, у которых в детстве были воображаемые друзья, набрали в среднем 25,51 балла, тогда как остальные — 20,07 балла. Оценки выставлялись по шкале от 15 до 75 баллов, причём более высокие значения соответствовали большей частоте необычных ощущений.

Получается, что взрослые, помнившие своих вымышленных компаньонов, действительно чаще сообщали о чувстве чужого присутствия. Однако исследователей заинтересовала не только сама связь, но и возможный механизм её возникновения.

Для этого они подробнее изучили воспоминания участников о детских друзьях. Оказалось, что воображаемые персонажи чаще всего находились непосредственно перед ребёнком или сбоку от него.

Особенно показательным оказалось расстояние. Из 114 оценок удалённости воображаемых друзей в разных направлениях 76 указывали на расстояние не более 70 сантиметров от тела. Таким образом, примерно две трети оценок попадали в область, которую учёные называют окололичным пространством.

Это пространство непосредственно вокруг нашего тела, в пределах которого мы взаимодействуем с предметами и другими людьми, протягиваем руки и совершаем движения. Мозг постоянно обрабатывает информацию об этой области, помогая нам ориентироваться в окружающей обстановке.

Авторы исследования предполагают, что воображаемые друзья могут быть связаны с тем, как мозг формирует представление о собственном теле и ближайшем пространстве. Придуманный персонаж в таком случае не просто существует в фантазии ребёнка, но и получает определённое место рядом с ним.

В пользу возможной роли телесных ощущений говорят результаты более ранних экспериментов с роботами. Участники двигали руками, а робот в это время прикасался к их спинам. Когда исследователи вводили небольшую задержку между движением человека и прикосновением, некоторые добровольцы начинали ощущать, будто позади них находится кто-то ещё.

Предполагается, что причиной становилось несоответствие сигналов, поступавших в мозг. Из-за задержки ощущения, вызванные собственными действиями человека, могли восприниматься как результат воздействия постороннего.

Авторы нового исследования считают, что воображаемые друзья в детстве и ощущение чужого присутствия во взрослом возрасте могут иметь общую связь с восприятием собственного тела и пространства вокруг него.

При этом обнаружилось любопытное различие. Воображаемых друзей участники чаще вспоминали впереди или сбоку от себя, тогда как в предыдущих исследованиях взрослые обычно ощущали невидимое присутствие позади себя или сбоку.

Учёные предлагают возможное объяснение. Ребёнку удобнее представлять друга перед собой, поскольку такое расположение подходит для совместных игр и общения лицом к лицу. А ощущение кого-то за спиной может возникать из-за неоднозначных телесных сигналов, источник которых невозможно сразу проверить зрением.

Пока это лишь предположения: проведённое исследование не позволяло непосредственно проверить такие механизмы.

Есть и другие ограничения. Все сведения о воображаемых друзьях исследователи получили из воспоминаний взрослых людей, а не из наблюдений за детьми. Поэтому нельзя утверждать, что именно наличие вымышленного компаньона в детстве приводит к необычным ощущениям спустя годы.

Кроме того, большинство участников составляли женщины, все добровольцы были набраны через один университет, а результаты пространственного анализа зависели от выбранных исследователями методов.

На ответы могло повлиять и то, что участники заранее знали о теме исследования. Авторы признают, что при повторении эксперимента без раскрытия его цели обнаруженная связь может оказаться слабее.

Таким образом, работа не доказывает существование каких-либо невидимых сущностей и не позволяет говорить о прямом влиянии воображаемых друзей на взрослую жизнь. Однако она предлагает возможное направление для изучения того, как мозг создаёт ощущение, будто мы делим пространство с кем-то ещё.

Следующим шагом могут стать длительные исследования, в которых учёные будут наблюдать за людьми с детства до взрослого возраста. Это поможет выяснить, сохраняются ли особенности восприятия, связанные с воображаемыми друзьями, по мере взросления и как они меняются со временем.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Consciousness and Cognition.